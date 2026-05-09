Lê Khánh lần đầu thử sức với kiểu nhân vật "không có chỗ cho tiếng cười"

HHTO - Không còn những miếng hài duyên dáng, Lê Khánh khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của phim kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó".

Trong phim, Lê Khánh trong vai bà Tánh, người thầy cúng đầy bí ẩn về đời sống cá nhân. Nói về quá trình tiếp cận vai diễn, Lê Khánh cho biết điều khiến cô bị thuyết phục không nằm ở yếu tố hù dọa, mà ở chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Sau nhiều năm quen mặt khán giả với hình ảnh gần gũi, duyên dáng trong rất nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh, Lê Khánh lần đầu thử sức với một vai diễn gần như không có chỗ cho tiếng cười trong Ma Xó. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên khi khán giả thường nghĩ “thấy Lê Khánh là thấy vui” để bước vào một nhân vật nhiều giằng xé và nặng tâm lý.

Lê Khánh chia sẻ: "Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ một cách vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Với nhân vật người mẹ, mục tiêu rất rõ: phải giữ được đứa con. Còn vai diễn của tôi cũng có bí mật và điều mình hướng đến một cách xuyên suốt và liên kết nhau. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức”.

Điểm khác biệt lớn nhất so với những vai diễn trước đây của Lê Khánh là lần này cô không được phép “giải tỏa” bằng sự hoạt ngôn hay nét hài hước quen thuộc. Trong Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại, nhân vật của cô thường mang lại sự nhẹ nhàng, có lúc làm khán giả bật cười giữa những mâu thuẫn gia đình. Còn ở Ma Xó, tiếng cười gần như không tồn tại. Thay vào đó là tập trung cao độ về tâm lý để giữ cho cả bộ phim không lệch nhịp.

Lê Khánh cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở những cảnh cao trào, mà ở việc duy trì trạng thái căng thẳng âm ỉ suốt cả phim. Với vai diễn thầy cúng Bà Tánh trong Ma Xó, là người trực tiếp thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau, kể cả những nghi lễ cấm kỵ, Lê Khánh không chỉ khiến cho khán giả bất ngờ, có thêm một góc nhìn về thực lực diễn xuất mà còn bổ sung thêm những vai diễn đầy ấn tượng của cô.

Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ đào sâu vào những nỗi sợ rất đời: Sợ mất con, sợ nghèo đói, sợ bất lực trước số phận và mỗi nhân vật đều trải qua những biến cố lớn của cuộc đời. Trong bức tranh u tối ấy, sự lột xác của Lê Khánh trở thành linh hồn cảm xúc của bộ phim.

Với vai diễn này, Lê Khánh không chỉ thử sức ở một thể loại mới, mà còn bước vào một vùng cảm xúc sâu hơn trong nghề. Thay vì mang đến tiếng cười quen thuộc, cô chọn mang đến sự nặng lòng - nỗi lo của một người mẹ khi bị dồn đến ranh giới mà bản năng làm mẹ có thể lấn át mọi giới hạn khác.

Ma Xó dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 5/6/2026.