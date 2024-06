Both - Newyear: 2 lần cầu hôn, 12 năm bên nhau viết nên chuyện tình tựa cổ tích

HHT - Từng bị chỉ trích là chỉ giả yêu đương để câu tương tác, Both - Newyear đã "giả vờ" được 12 năm. OTP đời đầu của nhiều người nay đã sắp về chung một nhà, viết nên một cái kết đẹp như truyện cổ tích với một đám cưới lãng mạn, ngay sau khi Thái Lan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Trai đẹp về bên nhau nhờ macaron

Both - Nattapong Chinsoponsap sinh năm 1988, là thiếu gia của một gia đình có khối tài sản kếch xù. Anh tốt nghiệp ngành Nha khoa tại trường Đại học Chulalongkorn - ngôi trường lâu đời và danh tiếng bậc nhất Thái Lan, hiện là nha sĩ, sở hữu chuỗi phòng khám lớn.

Newyear - Kitiwhut Sawutdimilin, sinh năm 1995, tốt nghiệp ngành Tâm lý học của trường Đại học Chulalongkorn. Anh nổi tiếng với tư cách diễn viên, người mẫu, MC.

Both là "đàn anh" nổi danh, học cùng trường trung học với Newyear. Còn Newyear cũng là hot boy của trường. Cả hai lần đầu gặp nhau trong lễ hội của trường, khi ấy Newyear làm MC, còn Both thì về thăm trường. Hai người đều có ấn tượng về đối phương, nhưng chỉ nhấn theo dõi nhau trên Instagram.

Một lần, Both chụp ảnh cùng với bánh macaron đăng lên, thì nửa đêm, Newyear vào bình luận: "Bánh ngon thế, anh mua đâu đấy?". Both cũng đáp lại hỏi sao "bé" chưa ngủ và chỉ đường cho Newyear tới tiệm bánh. Nhưng Both chỉ dài dòng, lòng vòng quá nên Newyear không hiểu, sau đó chốt lại: "Không sao, có thời gian anh dẫn em đi".

Từ đó, cả hai nói chuyện thường xuyên hơn và bắt đầu chính thức tìm hiểu nhau từ tháng 2/2012. Tới tháng 11/2012, Both và Newyear đăng ảnh chụp chung lên Instagram, công khai đang hẹn hò.

Từ "cặp đôi mẫu giáo" tới couple đình đám nhất màn ảnh Thái

Chuyện tình của Both và Newyear được gia đình ủng hộ. Nhưng vì khi ấy Newyear mới chỉ 17 tuổi, nên phụ huynh ra điều kiện Both phải giữ mối quan hệ trong sáng nhất có thể. Ngoại trừ những ảnh chung khung hình, tương tác với nhau trên mạng xã hội, Both và Newyear không công khai ảnh "kiss" suốt thời gian đầu yêu nhau. Vì vậy, fan gọi cả hai là "cặp đôi mẫu giáo".

Tới năm 2021, cả hai cùng góp mặt trong Top Secret Together. Gần như không phải diễn, Both và Newyear bê trọn "phản ứng hóa học" từ ngoài đời lên màn ảnh, tên nhân vật cũng dùng tên của hai người. Cặp đôi vốn nổi tiếng lại càng nổi danh hơn. Bộ phim này cũng là lần đầu tiên Both và Newyear công khai nụ hôn trước công chúng.

Nhưng nổi lên nhanh chóng cũng vì thế mà Both và Newyear kéo về không ít anti-fan. Cả hai bị chỉ trích là "giả gay, bán hủ", giả vờ yêu đương để lấy tiếng. Both và Newyear chọn im lặng với những bình luận ác ý. Cả hai dùng hành động để chứng minh, họ "giả vờ yêu" cũng bền chặt, đã được 12 năm.

2 lần cầu hôn - câu trả lời luôn là Đồng ý

Ngày 13/9/2023, Newyear đăng ảnh đeo nhẫn đôi với Both với chú thích: "Say yes from the first day 13.9" (Đồng ý ngay từ ngày đầu 13.9). Both đã cầu hôn Newyear ở London (Anh) lúc cả hai cùng đi du lịch dài ngày. Đây được coi là bước ngoặt mới của cặp đôi khi vừa bước qua cột mốc 11 năm.

Tối 26/6/2024, Newyear lại khiến fan ngấn lệ thêm một lần nữa khi "xả" loạt ảnh lãng mạn bên Both, sau khi nhận lời cầu hôn của anh một lần nữa. Lần cầu hôn này diễn ra vào dịp đặc biệt, đó là thời điểm ngay sau khi Thái Lan thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân. Đồng nghĩa, Thái Lan sắp trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận hôn nhân đồng giới.

"Both: Em đồng ý lấy anh không?"

Newyear: Em đã đồng ý từ ngày đầu tiên mình gặp nhau rồi".

Đó là caption mà Newyear đăng kèm loạt ảnh. Trong video màn cầu hôn được quay lại, sự đáng yêu của cặp đôi được nhân lên gấp bội. Both đã dự đoán về một "bất ngờ" có thể xảy ra khi trao nhẫn. Và đúng như "tiên tri", anh mua nhẫn nhỏ hơn size ngón tay của Newyear. Fan chỉ chờ ngày Thái Lan chính thức công nhận hôn nhân đồng giới để được thấy hôn lễ trong mơ của cặp đôi.