Brooklyn Beckham bị tố "đóng vai nạn nhân" trong tâm thư "vạch mặt" gia đình

HHTO - Sau tâm thư gây sốc ngày hôm qua, Brooklyn Beckham hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc "dàn dựng câu chuyện nạn nhân, phản bác lại hình ảnh thực tế và sự hỗ trợ từ gia đình Beckham".

Mới đây, Brooklyn Beckham - con trai cả của gia đình Beckham khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải tâm thư "nói ra sự thật" về sự kiểm soát của cha mẹ, David Beckham và Victoria Beckham. Bên cạnh những người ủng hộ, không ít "thám tử mạng" đã nhanh chóng bóc tách từng dòng trạng thái, chỉ ra những điểm phi lý và cáo buộc Brooklyn đang dàn dựng một kịch bản dối trá để đóng vai nạn nhân trong câu chuyện ồn ào này.

Cộng đồng mạng "ra tay" bóc tách tâm thư của Brooklyn.

Sự phẫn nộ của công chúng bùng lên trước cáo buộc Victoria Beckham "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên tại lễ cưới. Brooklyn cho biết anh cảm thấy “nhục nhã” khi mẹ tự ý bước lên sân khấu khiêu vũ cùng mình trên nền nhạc vốn được cho là dành riêng cho vợ chồng anh.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ khách mời tham dự và những thước phim độc quyền trên tạp chí Vogue lại vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác. Theo đó, điệu nhảy giữa mẹ và con trai là một phần nghi thức đã được lên lịch trình kỹ lưỡng.

Việc Brooklyn biến một cử chỉ truyền thống thành hành động "không phù hợp" bị giới truyền thông nước Anh đánh giá là một nỗ lực bóp méo sự thật nhằm làm tổn hại hình ảnh của Victoria Beckham trước công chúng.

Victoria Beckham bị con trai tố "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên tại lễ cưới.

Bên cạnh đó, Brooklyn khẳng định cha mẹ đã ép anh ký vào các văn bản pháp lý nhằm từ bỏ quyền đối với tên tuổi của chính mình ngay trước giờ diễn ra đám cưới. Thế nhưng, các chuyên gia phân tích tài chính trên tạp chí Forbes nhận định rằng, đối với một đế chế trị giá hơn 500 triệu đôla (khoảng 13,13 nghìn tỷ đồng) như nhà Beckham, việc bảo hộ thương hiệu và phân chia tài sản thừa kế là quy trình pháp lý chuẩn mực để bảo vệ lợi ích của tất cả các con, bao gồm cả các em của Brooklyn. Việc chàng thiếu gia 27 tuổi này mô tả các điều khoản kinh doanh chuyên nghiệp như một âm mưu "mua chuộc" bị dư luận mỉa mai là sự ảo tưởng về quyền lực.

Brooklyn khẳng định cha mẹ đã gây áp lực để ép anh ký vào các văn bản.

Câu chuyện xoay quanh chiếc váy cưới của Nicola Peltz cũng tiếp tục bị khơi lại. Brooklyn cho rằng mẹ mình đã hủy bỏ việc may váy cưới cho vợ anh vào phút chót, song những nguồn tin thân cận với xưởng may của Victoria Beckham lại khẳng định Nicola chưa từng phản hồi các yêu cầu thử đồ bắt buộc.

Trên thực tế, một thiết kế Haute Couture không thể hoàn thiện nếu người mặc không trực tiếp xuất hiện để thử đồ. Vì vậy, việc Brooklyn quy trách nhiệm cho mẹ bị nhìn nhận như hành động thiếu khôn ngoan nhằm che đậy sự thiếu hợp tác từ phía vợ và đẩy Victoria Beckham vào vai phản diện trước dư luận.