Can This Love Be Translated: Hay - dở như cách hiểu ngôn ngữ của mỗi người

HHTO - "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?" (Can This Love Be Translated?) có thể nhận điểm tuyệt đối với thước phim đẹp, cốt chuyện chậm rãi, thấm dần; nhưng cũng sẽ nhận về đánh giá dở tệ đến từ sự khó chịu vì Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) - Cha Mu Hee (Go Youn Jung) xoay vần cảm xúc người xem, mãi chẳng hiểu nhau.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Chụp bừa một cảnh trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? cũng thơ mộng, lãng mạn. Gần như mọi đánh giá về phim trên mạng xã hội, các diễn đàn... đều xuýt xoa góc máy, nhạc phim đến nhan sắc ngất ngây của Kim Seon Ho và Go Youn Jung - "không có góc chết".

12 tập phim như sàn diễn của "đại sứ Chanel" Go Youn Jung, không phải cảnh nào cũng dát hàng hiệu nhưng vẫn đầy "chanh sả", xinh đẹp.

Dàn diễn viên Hàn - Nhật ăn ý. Chưa đến mức nghe như dân bản xứ nhưng phát âm ngoại ngữ của Kim Seon Ho hay, mượt mà, đạt tiêu chuẩn của một phiên dịch viên thông tuệ. Go Youn Jung "đơ đơ" tạo cho Cha Mu Hee nét ngáo ngơ, đáng yêu. Những cảnh chung Kim Seon Ho - Go Youn Jung lãng mạn, nhẹ nhàng, lúc lại nồng nhiệt không thể giấu, dù chỉ là bóng lưng đứng/ ngồi cạnh nhau cũng làm khán giả xao xuyến.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? mở đầu bằng cuộc gặp gỡ vô tình của đôi chính ở Nhật Bản. Cha Mu Hee (Go Youn Jung) muốn chứng thực bạn trai cũ từng "cắm sừng" mình nên lặn lội đến quán ăn của anh ta và người yêu hiện tại. Nhìn Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) giúp một gia đình người Ý có con bị dị ứng, Mu Hee giữ cặp giúp anh rồi nhờ anh phiên dịch cho mình để bày tỏ sự phẫn nộ cho đúng sắc thái.

Một ngày rong ruổi Nhật Bản, tưởng là "tâm sự cùng người lạ" rồi không bao giờ gặp lại, nhưng đâu đó trong Mu Hee - Ho Jin đã dao động. Lần tiếp theo họ gặp lại là khi Mu Hee tỉnh lại sau nửa năm bất tỉnh vì tai nạn trên phim trường. Và cứ thế, cả hai dần khăng khít hơn khi làm việc cùng nhau trong chương trình Romance Trip.

Pha "đánh ghen có phẩm giá" của Mu Hee bị "phản dame" vì cô gái đó nói trúng tim đen. Đây cũng là gợi ý đầu tiên cho phần đen tối nơi nội tâm của nữ chính.

Cả hai rung động vì nhau từ sớm, nhưng phim đẩy phát triển tình cảm rất chậm, có thể khiến khán giả cảm thấy lê thê, nhàm chán, bực mình vì cặp đôi chính cứ xích lại gần một chút thì lại cãi cọ, tự "cách ly", tổn thương nhau. Không ít người xem cho rằng phần cao trào từ tập 7 trở đi, khi Do Ra Mi kiểm soát cơ thể Cha Mu Hee khiến nội dung lộn xộn, khó hiểu. Họ cho rằng phim có thể gọn gàng hơn so với việc kéo dài thành 12 tập.

Tuy nhiên, sự chậm rãi của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? là có lý do và việc tua nhanh vài phút có thể bỏ lỡ tình tiết giải thích cho diễn biến trước hoặc sau, đặc biệt là từng mảnh ghép nhỏ về ám ảnh tuổi thơ mà Cha Mu Hee chạy trốn.

Joo Ho Jin dao động nhưng không thể "đùng cái" hẹn hò với Cha Mu Hee. Anh đơn phương Shin PD nhiều năm, luôn tìm cách trốn chạy sau khi biết cô và anh trai mình hẹn hò. Tình cảm đó không thể nói hết là cạn sạch. Ở góc độ của chàng phiên dịch viên, anh muốn dứt điểm hoàn toàn cảm xúc từ chuyện tình đơn phương đó rồi mới toàn tâm toàn ý "băng qua đường tàu để đến bên người mình thích".

Ho Jin từng giả vờ không hiểu lời tỏ tình mà bỏ lỡ Shin PD. Với Cha Mu Hee, anh cũng tương tự, giấu tâm tư thật, nói lời phũ phàng rồi gây nên hiểu lầm. Joo Ho Jin không phải "thảo nguyên xanh rì", cũng có điểm tệ, một nhân vật được xây dựng khá nhất quán.

Mu Hee không hiểu crush nên khi thấy anh ở cạnh Shin PD, một người vốn đã do dự, cẩn trọng khi kiếm tìm yêu thương như cô lại càng lo lắng, bối rối. Cô nghĩ anh đang có cơ hội mới, sợ bản thân thành kẻ ngáng chân vô duyên nên Mu Hee lại đột ngột tuyên bố dừng theo đuổi. Hành động của cô khiến Ho Jin tức giận, bối rối bởi anh đang tiến lại thì cô lại đẩy anh đi.

Tình tiết giận dỗi kha khá, xuất hiện ngắt quãng, được khắc phục nhanh để chuyển mood qua cảnh làm hòa, tình tứ.

Khá thực tế khi một cặp đôi có những lúc không hiểu nhau, "xả cảm xúc" của mình và vô tình khiến đối phương vụn vỡ. Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không giải quyết mâu thuẫn của Mu Hee, Ho Jin bằng chính công cụ trọng tâm được đặt ra từ đầu - phiên dịch - đưa Do Ra Mi xuất hiện, trở thành "phiên dịch viên tiếng yêu" giúp hai người.

Do Ra Mi là một góc nhìn hay để khai thác sự tổn thương của đứa trẻ bên trong mỗi người. Nếu có nuối tiếc, thì có lẽ là sự biến mất của Do Ra Mi (ám ảnh tâm lý, những suy nghĩ mâu thuẫn của nữ chính) được giải quyết lướt qua. Sẽ thế nào nếu biên kịch cho Mu Hee gặp mẹ - người gieo bi kịch để giải quyết sâu vấn đề như cách Ho Jin gặp lại mẹ ruột?

Tuyến phụ của Shin PD, quản lý Young U không hẳn thừa. Đây là một lời khẳng định khả năng dây dưa của cô và Ho Jin bằng không và cũng là phép so sánh với cặp chính về tốc độ "phiên dịch tiếng yêu" khác nhau ở mỗi người.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không thử thách sự kiên nhẫn của người xem bằng việc nhâm nhi 12 tập. Mỗi người sẽ có cách cảm nhận, một "bản dịch" khác nhau cho chuyện tình của Joo Ho Jin - Cha Mu Hee.