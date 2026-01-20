Rating phim mới của Park Shin Hye tăng gấp rưỡi, To My Beloved Thief nhích nhẹ

HHTO - "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?" (Can This Love Be Translated?) dự đoán sẽ nắm chắc hạng 1 phim được quan tâm nhất tuần 3 tháng 1/2026. Rating bùng nổ nhất tuần qua gọi tên "The Judge Returns" (Thẩm Phán Trùng Sinh).

To My Beloved Thief (Tên Trộm Yêu Dấu) gặp bất lợi do thời điểm lên sóng ngay sau Moon River (Sông Trăng Hoán Mệnh), bị so sánh do cùng chủ đề cổ trang, hoán đổi linh hồn. Tuy nhiên, những định kiến ban đầu đã dần gạt bỏ và tác phẩm này đang dần cho thấy những bước đi chậm mà chắc. Rating tập 5 và 6 tăng nhẹ so với tuần trước, đạt 7% và 6.9%.

Màn bứt phá ngoạn mục nhất tuần qua thuộc về The Judge Returns (Thẩm Phán Trùng Sinh). Lee Han Young (Ji Sung) có được cuốn sổ ghi lại danh sách con cháu của các nhân vật chính trị, pháp luật cấp cao liên quan đến tham nhũng, đẩy anh vào hiểm nguy khôn lường. Tập 5 và 6 ghi nhận rating tăng gấp đôi tập 3 - 4, đạt 10% và 11%.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, sự chuyển dịch khán giả cũng góp phần tăng tỉ suất người xem cho Thẩm Phán Trùng Sinh. "Bom tấn" Taxi Driver 3 (Ẩn Danh 3) đã kết thúc, phim nối sóng của đài SBS là No Tell To Tail (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) không giữ chân được vốn người xem được kế thừa. Khán giả chuyển kênh, tìm kiếm một nội dung hợp nhãn hơn, theo đó, Thẩm Phán Trùng Sinh là một trong những tác phẩm phát sóng cùng khung giờ nhận thêm được lượng khán giả chuyển dịch này.

Nói đến Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người do Kim Hye Yoon và Lomon đóng chính, nội dung 2 tập đầu nhận về ý kiến trái chiều vì nhạt nhòa hơn so với quảng cáo về tính mới mẻ của hình tượng gumiho (cửu vĩ hổ) trên màn ảnh. Phản ứng hóa học của Lomon - Kim Hye Yoon không đạt kì vọng. Rating tập 1 đạt 3.7% và giảm xuống còn 2.7% ở tập 2.

Tuần qua cũng trình làng 2 con mã mới khác là Undercover Miss Hong (Điều Tra Viên Hong) và Positively Yours (Baby đến rồi). Positively Yours chiếu trên Channel A - vốn không có lợi thế rating, khởi đầu với tỉ suất 1% và 1.9% cũng có thể coi là tín hiệu tốt. Điều Tra Viên Hong đánh dấu màn trở lại sau 2 năm của Park Shin Hye, ghi nhận rating tập 2 ở mức 5.7%, gấp rưỡi tập 1 (3.5%).

Nguồn: Good Data Corporation

Ở bảng xếp hạng diễn viên - phim có sức ảnh hưởng nhất tuần 2 tháng 1. Taxi Driver 3 và Lee Je Hoon vững ngôi đầu bảng. Đây cũng là tuần chiếu cuối cùng của phim nên dự đoán ngôi vương sẽ sớm nhường lại cho tác phẩm/ diễn viên khác ở ngay tuần 3 tháng 1. Made in Korea (Disney+) cùng Hyun Bin giữ vững ngôi Á quân.

Cái tên đáng chú ý là Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (Netflix) lọt vào Top 10 bảng phim hot dù chưa chính thức lên sóng. Với độ phủ sóng khắp cõi mạng và quảng bá rền vang hiện tại, đây gần như là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng tuần kế (tuần phim chiếu). Bộ đôi chính Kim Seon Ho - Go Youn Jung có thể sẽ "nắm tay nhau" lên Top 1 - 2.