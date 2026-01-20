Can This Love Be Translated - Sự thật cảnh quán ăn Việt Nam và "tổ đội" Việt góp công

HHTO - Trong "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? (Can This Love Be Translated?), không chỉ quán ăn, thương hiệu Việt... mà dấu ấn Việt Nam còn được "shout out" mỗi tập mà bạn có thể bỏ lỡ.

Quán ăn Việt xuất hiện ở cuối tập 1 của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không khoảng vài giây, cùng với khung cảnh ở nhiều quốc gia khác để đặc tả người dân khắp nơi đang "hóng tin" siêu sao toàn cầu "Do Ra Mi" Cha Mu Hee (Go Youn Jung) đã tỉnh lại sau nửa năm hôn mê vì tai nạn trên phim trường.

Quán ăn Việt xuất hiện trong tập 1 "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không".

Đoàn phim làm kĩ đến mức lồng một bản tin nhỏ bằng tiếng Việt vào cảnh này.

Ê-kíp Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đã đến Việt Nam để ghi hình cho cảnh này? Câu trả lời là không. Bày trí của quán rất tỉ mỉ, chân thực với nhiều món đồ đặc trưng của cửa hàng đường phố ở Việt Nam. Ê-kíp sẽ không bỏ chi phí và thời gian lớn để dựng cảnh cho một đoạn nhỏ vài giây. Vì vậy, khả năng cao đoàn phim đã chọn ghi hình ở một quán ăn Việt tại một trong các bối cảnh chính (Hàn, Nhật, Canada, Ý).

Tấm biển quảng cáo "Hanoi Beer" bằng tiếng Anh, những vị khách (diễn viên quần chúng) có nét người châu Á nhưng không giống người Việt Nam... là những bằng chứng cho thấy phân cảnh trong phim không phải quán ăn bản địa.

Gần đây nhất, đội sản xuất MV One More Time cho ALLDAY PROJECT cũng sử dụng phương pháp tương tự. Fan phát hiện cảnh ăn đêm trong MV là cửa hàng đồ Việt nhưng thực tế, đây là một quán ăn ở cuối một con ngõ ở Jongno (Seoul, Hàn Quốc), thuộc chuỗi nhà hàng phở Việt khá nổi ở xứ sở kim chi.

Cảnh quán ăn đường phố Việt trong MV "One More Time".

Trong tủ đồ của Cha Mu Hee còn có sự xuất hiện của local brand Việt. Những chiếc váy "nhân cách" Do Ra Mi mặc có một vài chiếc đến từ LSOUL - thương hiệu lên như diều gặp gió những năm gần đây sau khi "lọt vào mắt xanh" của stylist hàng loạt sao Hàn có tiếng như BLACKPINK, BABYMONSTER...

Nguồn: @hello_Rz

Chưa hết, dấu ấn Việt đáng tự hào nhất và xuất hiện ở mỗi tập phim nhưng không phải ai cũng để ý - đó là đội làm kỹ xảo VFX cho Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không là người Việt Nam. VFX Producer Hữu Phụng đã chia sẻ đoạn credit có tên "tổ đội" của mình trên trang cá nhân đầy tự hào.

Hữu Phụng hay Studio May chính là cái tên đứng sau hàng loạt dự án "bom tấn" của màn ảnh Hàn, nổi "rần rần" khoảng 5 năm trở lại đây. Thời điểm trào lưu "flex đến hơi thở cuối cùng" gây sốt, anh từng khiến cõi mạng trầm trồ khi liệt kê hàng loạt "bom tấn" màn ảnh Hàn Quốc team của mình tham gia như The Glory, Sweet Home, My Name... Gần đây nhất, ngoài Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, ê-kíp Việt này còn là đơn vị đảm nhận VFX cho Made in Korea (Hyun Bin, Jung Woo Sung đóng chính), Đại Ca Ha Ha (Jung Kyung Ho đóng), Taxi Driver 3 (Lee Je Hoon đóng)...