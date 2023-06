BTS FESTA 2023 khép lại, chiêu đãi fan màn bắn pháo hoa kéo dài nửa tiếng

HHT - Sau hơn 1 tuần khởi động, chuỗi dự án FESTA 2023 - kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS đã chính thức khép lại với sự kiện chính tại công viên Yeouido Hangang. Tiết mục bắn pháo hoa tại cuối sự kiện gây ấn tượng vì quá đã mắt.

Sự kiện quy mô lớn diễn ra tại công viên Yeouido Hangang (Seoul - Hàn Quốc), đánh dấu kết màn cho dự án FESTA 2023, kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS đang thu hút đông đảo chú ý từ truyền thông và người hâm mộ bởi sự đầu tư quy mô chưa từng có. Đặc biệt, tiết mục pháo hoa hoành tráng như "đêm giao thừa" của riêng BTS và ARMY (fandom của BTS) để lại ấn tượng mạnh nhất.

2023 BTS Festa @Yeouido là sự kiện quy tụ nhiều nội dung khác nhau bao gồm tham quan, triển lãm trang phục biểu diễn, ảnh gia đình, bức tường chân dung của BTS, gian hàng PR Seoul (Seoul in Purple).

Một trong những yếu tố giúp sự kiện bùng nổ sức nóng là chương trình radio trực tiếp cùng RM “It’s 5PM and This is Kim Namjoon”. Tại đây trưởng nhóm BTS đóng vai trò DJ đã có một quãng thời gian giao lưu, trò chuyện cùng 3.500 ARMY. "Mình không biết mình sẽ làm gì trong dịp kỷ niệm 15 và 20 năm. Nhưng việc mình luôn yêu và nghĩ về các bạn sẽ không bao giờ thay đổi", là lời chia sẻ chân thành của RM gửi đến người hâm mộ.

Chưa hết, màn trình diễn pháo hoa cuối sự kiện dưới sự dẫn dắt của em út Jung Kook đã khiến người xem phải trầm trồ, không có điểm chê.

Âm nhạc và tạo hình pháo hoa mang những đặc trưng của BTS và ARMY trở thành điểm nhấn. Bất chấp cái nóng mùa Hè, ARMY đã tận hưởng hoàn hảo bầu không khí náo nhiệt của FESTA 2023.

Ước tính đã có tới 400.000 người đổ bộ đến sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động của BTS tại công viên Yeouido Hangang, trong đó khách nước ngoài chiếm 120.000 người. Trước đó, chính quyền Seoul đã dự đoán sẽ có khoảng 300.000 người tham gia và điều động hơn 2.000 nhân viên thực hiện các biện pháp an toàn.