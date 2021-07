BTS trình diễn trong show Louis Vuitton Thu Đông 2021 dành cho nam, ngầu hơn cả mẫu "xịn"

HHT - Show diễn của Louis Vuitton giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông dành cho nam 2021 gây bất ngờ với màn tham gia trình diễn như người mẫu của 7 chàng trai BTS, đại sứ thương hiệu toàn cầu của nhãn hàng.

Vào lúc 7 giờ tối ngày 7 tháng 7 (5 giờ chiều giờ Việt Nam), Louis Vuitton đã livestream show thời trang giới thiệu bộ sưu tập mùa Thu dành cho nam 2021. Show diễn được mong chờ đặc biệt bởi có sự góp mặt của BTS, nhóm nhạc đình đám nhất toàn cầu hiện nay.

Cứ tưởng BTS sẽ chỉ là khách mời xem show, nhưng bất ngờ là cả 7 chàng trai lại tham gia trình diễn với vai trò là người mẫu chính thức. BTS mặc hai set đồ với tộng cộng 14 look trong tổng số 70 look của bộ sưu tập lần này. 7 chàng trai xuất hiện với vai trò người mẫu chính, thể hiện thần thái vô cùng đẳng cấp, so với mẫu xịn của hãng thậm chí còn được khen bắt mắt hơn.

Trưởng nhóm RM với chiều cao 1m81, vóc dáng đẹp không thua bất kỳ mẫu nam quốc tế nào.

Anh cả Jin với khuôn mặt đẹp đúng chuẩn “nam thần”, vai rộng dáng cao đẹp hơn cả mẫu xịn.

SUGA tuy có vóc dáng khá nhỏ, nhưng nam idol gây ấn tượng với mái tóc nhuộm màu cực đỉnh, thần thái lạnh lùng đẹp hút mắt.

j-hope được khen là thành viên có trang phục ấn tượng nhất, cả 2 set đồ của j-hope đều cực kỳ bắt mắt và mang tính thời trang cao.

Jimin mặc 2 set đồ với 2 phong cách khác nhau, một set đồ vô cùng lịch lãm, set còn lại thì cực kỳ thời trang. Jimin là thành viên xuất hiện đầu tiên trong show diễn, đốn tim người hâm mộ với thần thái đỉnh cao.

Nổi bật nhất, visual gây ấn tượng mạnh với fan nhất vẫn là hai chàng út. Jung Kook cùng với V là hai thành viên lọt top trending toàn cầu ngay sau khi show diễn của LV kết thúc. Bên cạnh các từ khoá #BTSxLouisVuitton, #LVMenFW21 là #JUNGKOOK và #Fashion Icon V, #KIM TEAHYUNG (tên thật của V).

V có tỉ lệ thân hình cực chuẩn chân dài lưng ngắn, khuôn mặt đẹp siêu thực như được tạo ra từ vi tính. Nam idol không cần phải diễn nhiều, chỉ cần để khuôn mặt lạnh lùng là đã khiến hàng triệu fan nữ “xỉu lên xỉu xuống”.

Em út vàng Jung Kook “lột xác” thành một chàng mẫu nam đẹp trai lạnh lùng, khác hẳn với dáng vẻ dễ thương đáng yêu nhí nhố mọi khi. Nam idol khiến cho cộng đồng fan trên toàn thế giới sục sôi vì thần thái tổng tài bá đạo.

Vào lúc 11 giờ ngày 9/7 tới đây (giờ Việt Nam), BTS sẽ comeback với ca khúc mới toanh Permission To Dance, ca khúc được dự đoán sẽ tiếp nối Butter để tạo nên loạt kỷ lục mới cho BTS.