Byeon Woo Seok (Lovely Runner): Từng trượt casting 100 lần, tuổi thật gây sốc

HHT - Byeon Woo Seok đang là cái tên gây ấn tượng từ màn "cưa sừng làm nghé" trong bộ phim "Lovely Runner". Khán giả bất ngờ khi biết tuổi thật cũng như khởi đầu chật vật với nghiệp diễn của mỹ nam họ Byeon.

Bộ phim Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Tomorrow's Best, tác phẩm kể câu chuyện tình cảm lãng mạn xuyên thời gian giữa fangirl cuồng nhiệt Im Sol (Kim Hye Yoon thủ vai) và ngôi sao Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok thủ vai).

Dù không sở hữu dàn sao hạng A, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các diễn đàn thảo luận ngay khi lên sóng. Hashtag #lovelyrunner trên TikTok ghi nhận hơn 43,1K bài đăng (tính tới thời điểm hiện tại), chỉ sau 4 tập phim.

Rating phim duy trì ở mức ổn định. Khởi động là 3% cho tập đầu và hiện là 3,4% cho 2 tập gần nhất (3 và 4). Chỉ sau 4 tiếng kể từ khi tập 4 lên sóng, diễn đàn theqoo đã có khoảng 4.200 bài đăng liên quan tới diễn biến mới.

Nam chính nhận về cơn mưa lời khen nhờ màn thể hiện xuất sắc. Byeon Woo Seok thành công vào vai Sun Jae, sát nguyên tác từ diện mạo cho tới tính cách. Ở những phân cảnh thời Trung học, Woo Seok gây thương nhớ nhờ visual chuẩn mối tình đầu, vóc dáng săn chắc của vận động viên bơi lội. Anh cũng thể hiện tốt đam mê nhiệt huyết của thiếu niên Sun Jae và nỗi thất vọng khi buộc phải ngừng đeo đuổi khát vọng đã lớn lên cùng mình.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Byeon Woo Seok dù không sở hữu ngoại hình thuộc nhóm nam thần nhìn một lần là nhớ ngay, nhưng anh "đốn tim" khán giả nhờ lối diễn xuất duyên dáng, cuốn hút. Diễn xuất bằng mắt của nam diễn viên lay động khán giả.

Đạo diễn Yoon Jong Ho nhận xét: "Byeon Woo Seok sở hữu vóc dáng của vận động viên bơi lội, cũng như khí chất của ngôi sao thần tượng hàng đầu. Cậu ấy có thể lột tả nhân vật ở tuổi thiếu niên cũng như ở độ tuổi 30".

Cùng với đó, khán giả phát cuồng trước phản ứng hóa học ăn ý của cặp đôi chính Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon. Mặc dù là lần hợp tác đầu tiên, cả hai đã đem đến rung động chân thực nhờ khả năng diễn xuất chắc tay, nhất là khoảng cách chiều cao 30 cm dễ làm người xem rung rinh.

Sức hút của bộ phim khiến nhiều khán giả "đổ gục" trước Byeon Woo Seok. Người hâm mộ càng ngỡ ngàng khi tìm hiểu về mỹ nam họ Byeon. Anh sinh năm 1991, năm nay đã 33 tuổi. Netizen Hàn trên diễn đàn theqoo cảm thán nam diễn viên có màn "cưa sừng làm nghé" quá thành công trong Lovely Runner.

Byeon Woo Seok gia nhập giới giải trí với xuất phát điểm là người mẫu. Anh lấn sân diễn xuất vào năm 2016 với các vai diễn nhỏ trong Dear My Friends, History of Walking Upright, Office Watch: The Gossip Room, Flower Crew: Joseon Marriage Agency, Record of Youth...

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Hong Suk Chun’s Jewelry Box quảng bá cho bộ phim, anh chia sẻ bản thân đã từng bị loại ở hơn 100 buổi casting: "Em cứ liên tục bị loại đến mức em bắt đầu tự hỏi việc này có bình thường không? Em gần như từng bị loại ở tất cả buổi thử vai".

Sự nghiệp của mỹ nam 9X bắt đầu khởi sắc vào năm 2022 nhờ vai chính Woon Ho trong 20th Century Girl. Năm 2023, Byeon Woo Seok ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả với vai diễn Ryu Si Oh trong Strong Girl Nam Soon. Vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của anh nhận được sự yêu mến từ netizen nhờ thiết lập nhân vật đặc sắc cùng khả năng nhập vai ấn tượng. Lần này, hiệu ứng Lovely Runner được dự đoán sẽ giúp tên tuổi của Byeon Woo Seok thăng hạng vượt bậc.

Ngoài đời, mỹ nam Lovely Runner chuộng phong cách thời trang năng động, đậm "chất liệu bạn trai" (boyfriend material). Byeon Woo Seok cao khoảng 1m9, sở hữu thân hình săn chắc, hút 5,5 triệu người theo dõi trên Instagram.