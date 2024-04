Lovely Runner tập 8: Sun Jae rung động, vội vàng tới nhà Sol để xác nhận tình cảm

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã đi tới hồi kết. Sau tất cả, Hong Hae In dù không thể lấy lại toàn bộ ký ức nhưng cảm xúc của cô vẫn không đổi. Baek Hyun Woo vượt qua "cửa tử", thực hiện đúng lời hứa với Hae In. Các tuyến phụ cũng có cái kết đẹp.