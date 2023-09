Các cô gái aespa tiết lộ bài hát mình yêu thích nhất từ mini album “My World”

HHT - Các cô gái của aespa đã chọn ra bài hát mà họ yêu thích nhất từ mini album thứ ba của nhóm “My World”. Các fan hãy xem lựa chọn của mỗi thành viên có trùng khớp với mình không nhé!

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn của chương trình Entertainment Tonight, các cô gái aespa đã chia sẻ về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cũng như các kế hoạch tiếp theo của nhóm. Mỗi thành viên đã tiết lộ bài hát mà họ thích nhất từ mini album thứ ba của nhóm My World. Mini album này được ra mắt vào tháng 5 vừa qua và nhận được nhiều yêu mến của fan cũng như công chúng nghe nhạc.

Winter đã chọn ca khúc Welcome To My World vì theo cô “bài hát này có thể cho khán giả thấy được những khía cạnh mới của nhóm”. Winter cũng tiết lộ rằng cả nhóm đã rất vất vả để chuẩn bị cho bài hát này.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Ningning cho biết Welcome To My World vốn dĩ dành cho naevis, nhân vật AI đã xuất hiện trong KWANGYA - vùng đất nằm trong SMCU (Vũ trụ Văn hóa của SM). Tuy nhiên, nhóm đã quyết định sử dụng bài hát này trong album vì các thành viên đều yêu thích nó.

Tuy nhiên, nếu phải chọn bài hát mà cá nhân yêu thích hơn cả, Ningning lại quyết định chọn Spicy. “Bài hát này mang phong cách khác hẳn với những ca khúc chủ đề trước đây của nhóm. Chúng mình cũng muốn thử sức với những phong cách khác nhau trong tương lai.”

Riêng Karina lại chọn Salty & Sweet là bài hát yêu thích của cô. Karina giải thích: “Trước đây tôi không thực sự hay nghe thể loại Cyber music, nhưng bây giờ tôi đã thích nó hơn bởi chúng tôi đã truyền tải nó trong âm nhạc của nhóm như một màu sắc riêng. Vũ đạo cũng rất đẹp mắt. Tôi nghĩ chúng tôi đã cho khán giả thấy được một màu sắc mới mẻ hơn trong lần comeback này.”

Giselle không chọn một ca khúc nào là ca khúc mình yêu thích nhất. Giselle nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với những gì chúng tôi làm được”. Và mục tiêu của Giselle trong tương lai gần là: “Tôi thực sự rất muốn phát hành một album mà tất cả các thành viên đều thật tự hào và thể hiện được những nỗ lực đã bỏ ra. Tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được mục tiêu đó và ra mắt một album khiến tất cả thật tự hào.”

Để mục tiêu của Giselle thêm trọn vẹn và ý nghĩa, Karina cũng bày tỏ mong ước nhóm sẽ có thể trở thành một nhóm nhạc “tự sản xuất”: “Tôi cũng muốn phát hành một album mà tất cả các thành viên sẽ cùng tham gia sản xuất”.

Hiện tại, aespa đang bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của nhóm Synk: Hyper Line. Chuyến lưu diễn bắt đầu từ 25/2/2023 tại Seoul (Hàn Quốc), có tổng cộng 31 buổi diễn, từ châu Á đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và cả châu Âu.