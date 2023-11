Các công ty Công nghệ Giáo dục New Zealand tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam

Ngày 12 - 15/11 vừa qua, đoàn các công ty Công nghệ Giáo dục (EdTech) hàng đầu New Zealand đã đến Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm khu vực nhằm tìm hiểu về môi trường giáo dục số và mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm - dịch vụ.

Chuyến thăm được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), hướng đến thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực EdTech, đồng thời thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của các công ty EdTech New Zealand với thị trường mới nổi, giàu tiềm năng phát triển như Việt Nam.

Với chương trình giảng dạy Công nghệ hàng đầu thế giới, New Zealand đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể của lĩnh vực EdTech tại đất nước này. Theo đó, hơn 70% doanh nghiệp EdTech New Zealand đã có sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, bao gồm: Hoa Kỳ, Úc, Trung Đông, châu Á, châu Âu, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn các công ty Công nghệ Giáo dục New Zealand có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp cung cấp đa dạng giải pháp giáo dục như khoa học thần kinh, giáo dục sớm hay học tiếng Anh qua phim ảnh cho đối tượng học sinh trung học và người trưởng thành.

Bà Alana Pellow - Giám đốc Phát triển Kinh doanh phụ trách mảng EdTech của ENZ cho hay: “Đổi mới công nghệ đã trở thành một phần tất yếu trong ADN của người Kiwi. Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta đã biết đến thành công của các công ty thiết kế hiệu ứng hình ảnh kỹ thuật số New Zealand qua các sê-ri điện ảnh Lord of the Rings hay Avatar. Trên thực tế, tiềm lực của chúng tôi còn hơn thế nữa. Việc nằm tách biệt với thế giới về phía tây nam Thái Bình Dương đã thôi thúc chúng tôi trở thành những người tiên phong đổi mới. Con người New Zealand luôn dồi dào tinh thần sáng tạo, óc thực tế, và sẵn sàng đối mặt với những thách thức. Chính những điều ấy đã tổng hòa, tạo nên tố chất của ‘người phát kiến’: góc nhìn độc đáo, năng lượng sáng tạo, khả năng đưa ra cách giải quyết mới từ những vấn đề cũ”.

Chính tinh thần đổi mới sáng tạo của người New Zealand đã đưa quốc đảo 5.2 triệu dân này liên tục lọt vào bảng xếp hạng các quốc gia có môi trường khởi nghiệp và kinh doanh dễ dàng nhất theo báo cáo từ World Bank. Đồng thời, đất nước này cũng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Kinh tế do Quỹ Di sản (Heritage Foundation) công bố trong năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ người dân tiếp cận internet tại Việt Nam lên đến gần 78 triệu người đã thu hút sự quan tâm đầu tư của nhiều doanh nghiệp toàn cầu, đặc biệt là New Zealand.

Chia sẻ về mối quan tâm với các cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam, ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực Châu Á của ENZ cho biết: “Bên cạnh chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, New Zealand cũng được biết đến với những sáng kiến công nghệ nổi bật. Sự kết hợp giữa hai thế mạnh này đã làm nên nét độc đáo và lợi thế cạnh tranh cho các công ty EdTech New Zealand. Qua chuyến công tác lần này, chúng tôi đặt mục tiêu tìm hiểu sâu về bối cảnh giáo dục tại Việt Nam và thiết lập mối quan hệ hợp tác với những cơ quan, đơn vị giáo dục tại đây”.

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với hơn 20 đối tác, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị giáo dục và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái EdTech tại Việt Nam nhằm có cái nhìn sâu rộng hơn về môi trường giáo dục Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước New Zealand và Việt Nam đang không ngừng mở rộng những năm gần đây, chuyến công tác của đoàn hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng để thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị giáo dục và doanh nghiệp EdTech hai nước. Với nền tảng hợp tác bền chặt đã được thiết lập, trong tương lai, người học Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận những nội dung giáo dục chất lượng nhờ công nghệ, góp phần thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục và phát triển thế hệ công dân số sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

1. Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) là cơ quan chính phủ New Zealand, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Các hoạt động của ENZ nhằm giới thiệu nền giáo dục chất lượng của New Zealand đến toàn thế giới, cũng như hỗ trợ các trường học và các đơn vị giáo dục ở New Zealand quảng bá các sản phẩm giáo dục của họ ra toàn cầu. 2. Các công ty EdTech New Zealand trong chuyến công tác đến Việt Nam: StepsWeb – công ty tập trung phát triển các giải pháp giúp phát triển những kỹ năng quan trọng cần thiết để cải thiện năng lực đọc hiểu. Với chương trình trực tuyến hàng đầu dành cho người học ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các học sinh gặp khó khăn và người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, StepsWeb đã giúp hàng ngàn học sinh trên toàn thế giới đạt được mục tiêu đọc hiểu. Cùng với khóa học được cấu trúc sẵn là hàng trăm danh sách từ vựng và các hoạt động gắn kết người học bao gồm nhận thức âm vị, kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, quy tắc chính tả và nhiều hơn nữa. Neurofrog mang đến các giải pháp nuôi dạy con dựa trên khoa học thần kinh giúp hỗ trợ các chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp trong hoạt động của mình, nhờ đó tạo ra những khoảnh khắc thay đổi cuộc sống, thúc đẩy tiềm năng con người, và xây dựng con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và các gia đình. Neurofrog đã thuyết trình tại Diễn đàn số Việt Nam - New Zealand (vào ngày 9/8/2023 tại Wellington) trước đoàn đại biểu đến từ Việt Nam đi cùng ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong chuyến thăm chính thức New Zealand. Phái đoàn bao gồm các nhà quản lý cấp cao từ các tập đoàn viễn thông và công nghệ, các công ty chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam như: Viettel, VNPT, CMC Global, VNPost, MobiFone, Misa, EMS, Luvina Software JSC, KMS Technology. Jix Reality - studio công nghệ số sử dụng các công nghệ hàng đầu như Thực tế ảo Mở rộng (Extended Reality - XR) và Kiểm tra ngoại quan hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo (Vision AI), để tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số ấn tượng, ứng dụng công nghệ vào nghiên cứu giải quyết vấn đề thực tế và phát triển hệ sinh thái STEM trên toàn cầu. Trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, dự án đầu tàu của Jix Reality, IGNITE, nổi lên như một phương án cho một vấn đề cấp bách. Dự án này kết hợp khéo léo giữa các trò chơi tương tác và mô phỏng thực tế ảo mở rộng với nội dung giáo dục chất lượng. Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, Jix Reality cũng trau dồi hệ sinh thái STEM toàn cầu, kết nối giáo viên, những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, các nhà phát triển trò chơi và thanh thiếu niên với hoài bão tạo ra một nền tảng sáng tạo nội dung thông minh bổ trợ nhuần nhuyễn cho IGNITE để hỗ trợ người tạo nội dung STEM trên toàn thế giới. Language Fuel mang đến bộ sưu tập các khóa học trực tuyến được sử dụng bởi các cơ quan, tổ chức cung cấp chương trình phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh. Các đơn vị như các bộ giáo dục, các hiệp hội giáo viên tiếng Anh, hoặc các chuỗi trường học lớn có thể đặt các khóa học trực tuyến này trên nền tảng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) riêng của mình. Với hơn 90 khóa học, mỗi khóa học chỉ kéo dài 20 phút, các giáo viên tiếng Anh có thể chọn những khóa học phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của mình. Chasing Time English - Ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh dễ dàng qua các sê-ri phim ngắn, cung cấp tài nguyên dạy và học trên một nền tảng trực tuyến an toàn. Phương pháp giảng dạy độc đáo sẽ thúc đẩy người học tự thể hiện và kết nối với những người học khác trong một môi trường tích cực. Với các khóa học linh hoạt và tùy chọn, Chasing Time English cung cấp giải pháp cho học sinh đang học ở các cấp độ từ Cơ bản đến Tiền Nâng cao về khả năng sử dụng tiếng Anh.