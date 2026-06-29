Các ngôi sao nhạc Pop thế hệ mới không còn muốn trở thành "phiên bản hoàn hảo"

HHTO - Trước đây, để trở thành ngôi sao nhạc Pop đồng nghĩa với việc phải luôn hoàn hảo: Giọng hát xuất sắc, hình ảnh chỉn chu và đời tư gần như không có kẽ hở. Nhưng bây giờ, điều đó gần như đã thay đổi!

Những cái tên như Olivia Rodrigo, Chappell Roan hay Ariana Grande đang cho thấy một hình mẫu nghệ sĩ mới. Họ không ngại thể hiện sự mong manh yếu đuối, những cảm xúc tiêu cực và cả những góc rất đời của bản thân trước công chúng.

Thậm chí, các ngôi sao không còn phải cố tạo dựng vỏ bọc mạnh mẽ đúng với hình tượng "người truyền cảm hứng" trong mắt fan của họ. Thay vào đó, sự dễ tổn thương không còn bị xem là điểm yếu, mà đã trở thành cách để nghệ sĩ kết nối gần hơn với khán giả. Đồng thời, công chúng cũng gần như không còn thần tượng những hình mẫu “không tì vết”, mà muốn nhìn thấy những con người thật phía sau ánh hào quang hơn.

Olivia Rodrigo là ví dụ rõ nét nhất. Trong các ca khúc như jealousy, jealousy hay pretty isn’t pretty, cô thẳng thắn hát về sự ghen tị, áp lực ngoại hình và sự thiếu tự tin - những cảm xúc mà nhiều người từng trải qua nhưng ít khi dám nói ra. Chính sự chân thật ấy giúp người nghe cảm thấy được thấu hiểu và bớt cô đơn.

Không chỉ Olivia, Chappell Roan và Ariana Grande cũng mang đến những góc nhìn thực tế hơn về tình yêu. Các mối quan hệ trong âm nhạc của họ không còn chỉ có đúng hoặc sai, hạnh phúc hoặc chia tay, mà là những cảm xúc lưng chừng, đầy mâu thuẫn, giống như mọi câu chuyện tình yêu ngoài đời thực.

Điều đó cũng phản ánh sự thay đổi trong tiêu chuẩn của một ngôi sao nhạc Pop. Khán giả ngày nay không đòi hỏi nghệ sĩ phải phơi bày toàn bộ cuộc sống riêng tư, nhưng họ mong những gì thần tượng thể hiện phải nhất quán và chân thật.

Có lẽ, điều thay đổi lớn nhất không phải là công chúng ngừng lý tưởng hóa nghệ sĩ, mà là không còn lý tưởng hóa sự hoàn hảo. Thay vào đó, điều khiến một ngôi sao được yêu mến chính là việc họ dám kể câu chuyện của mình bằng những cảm xúc rất con người.

Bởi trong thời đại này, sự chân thật đôi khi còn có sức kết nối mạnh mẽ hơn cả một hình ảnh hoàn hảo.