Taylor Swift tặng chị em bí quyết phối phụ kiện đơn giản nhưng thời thượng

HHTO - Taylor Swift chứng minh một bí quyết mặc đẹp không bao giờ lỗi thời: Không phụ thuộc vào các món đồ đang trending, mà các món phụ kiện đồng điệu mới là "vũ khí" nâng tầm trang phục.

Taylor Swift xuất hiện trên đường phố New York với trang phục tưởng chừng đơn giản gồm áo len dệt kim ngắn tay, quần jeans xanh nhạt và sandal đế vuông. Thế nhưng, chính cách cô xử lý phụ kiện đã khiến tổng thể trở nên tinh tế và có chiều sâu hơn hẳn.

Giữa vô số xu hướng thay đổi liên tục, đôi khi công thức mặc đẹp hiệu quả nhất lại đến từ những điều rất cơ bản.

Bộ trang phục xuống phố của Taylor là ví dụ điển hình cho xu hướng “matching accessories” - phối các phụ kiện cùng tông màu để tạo cảm giác chỉn chu, sang trọng có chủ đích. Thay vì để từng món đồ hoạt động riêng lẻ, Taylor kết nối toàn bộ outfit bằng sắc nâu cognac ấm áp. Chiếc túi da mềm, thắt lưng bản vừa và đôi sandal đế vuông đều nằm trong cùng một bảng màu. Sự lặp lại có tính toán này khiến mắt người nhìn di chuyển tự nhiên từ vai xuống eo rồi đến đôi chân, tạo nên cảm giác hài hòa mà không hề nhàm chán.

Bảng màu nâu caramel xuất hiện từ túi xách, viền áo, thắt lưng đến giày. Những gam màu ấm áp giúp tổng thể trang phục trở nên mềm mại và nữ tính hơn.

Điều thú vị là quần jeans và áo dệt kim đều thuộc nhóm item rất đời thường. Nếu thay bằng một chiếc túi đen, thắt lưng nâu và giày trắng, tổng thể có thể trở nên rời rạc hơn. Nhưng khi các phụ kiện cùng “nói chung một ngôn ngữ màu sắc”, trang phục lập tức trông đắt giá và chỉn chu hơn dù không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Chi tiết túi da và thắt lưng trở thành điểm nhấn trung tâm của outfit. Việc lặp lại cùng một sắc độ nâu giúp tổng thể trông sang trọng hơn mà không cần đến logo hay chi tiết nổi bật.

Bảng màu mà Taylor lựa chọn cũng rất đáng chú ý. Tông kem của áo dệt kim, xanh bạc màu của denim và sắc nâu caramel của phụ kiện gợi cảm hứng thập niên 70 nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại. Tạp chí Vogue nhận định đây là một trong những trang phục thể hiện rõ xu hướng Boho thanh lịch mà nữ ca sĩ đang theo đuổi gần đây.

Có thể nói, điểm đáng học hỏi nhất từ lần xuất hiện này của Taylor không nằm ở việc cô mặc món đồ gì, mà ở cách cô xây dựng sự kết nối giữa các chi tiết nhỏ.