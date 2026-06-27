Chae Jong Hyeop và Hashimoto Kanna quá đẹp đôi, cùng đi biệt thự nghỉ dưỡng

HHTO - Mỹ nam Hàn Quốc Chae Jong Hyeop cùng “mỹ nữ nghìn năm có một” của Nhật Bản Hashimoto Kanna sẽ sánh đôi trong bộ phim truyền hình kể về một “kỳ nghỉ hiếm có của đời người”.

Bộ phim truyền hình mang tên Vacation no Hosoku (tạm dịch: Nguyên Tắc Của Kỳ Nghỉ) đánh dấu màn hợp tác của hai ngôi sao trẻ nổi tiếng, được yêu thích của cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nam chính do mỹ nam xứ Kim chi Chae Jong Hyeop đảm nhận. Anh quen mặt với khán giả qua một số phim như Nevertheless, Castaway Diva… Trước đây, anh cũng từng đóng chính một phim truyền hình Nhật Bản mang tên Eye Love You, sánh đôi cùng Nikaido Fumi.

Nữ chính thuộc về “mỹ nữ nghìn năm có một” của showbiz Nhật Bản Hashimoto Kanna. Cô khởi đầu với sự nghiệp idol, sau đó chuyển sang đóng phim và đạt nhiều thành công. Hashimoto Kanna được yêu thích bởi vẻ đẹp trong trẻo, diễn xuất sinh động, có thể diễn nhiều dạng vai từ ngọt ngào đến hài hước. Những bộ phim nổi bật có sự tham gia của Hashimoto Kanna có thể kể đến: Kaguya-sama: Love Is War, Gintama, Kingdom…

Chuyện phim Nguyên Tắc Của Kỳ Nghỉ kể về Midori (Hashimoto Kanna), một cô gái hàng ngày "đầu tắt mặt tối" với công việc ở một thẩm mỹ viện. Một ngày, nơi cô làm việc phá sản, đẩy cô lâm vào tình cảnh đột ngột thất nghiệp. Chứng kiến em gái kiệt sức bởi công việc, anh trai Midori khuyên cô đến căn biệt thự do người bà quá cố để lại để tận hưởng “kỳ nghỉ hiếm có của đời người”.

Đến nơi, chào đón Midori là bãi biển xinh đẹp và vườn cam đầy quả chín mọng. Và đặc biệt nhất là sự xuất hiện của Nishigami (Chae Jong Hyeop), chàng quản gia chu đáo nhưng bí ẩn của căn biệt thự. Dù mang lại cho Midori nhiều niềm vui, trải nghiệm tuyệt diệu trong kỳ nghỉ, nhưng dường như chàng quản gia luôn giấu một nỗi u sầu ẩn sâu trong đáy mắt.

Teaser Nguyên Tắc Của Kỳ Nghỉ khi công bố đã được khen nức nở bởi cặp đôi diễn viên chính “gấp đôi visual”. Chae Jong Hyeop và Hashimoto Kanna trông đẹp đôi, cũng như hứa hẹn diễn xuất ăn ý, mang đến cho phim nhiều cảm xúc.

Hình ảnh phim đẹp mắt, tràn ngập bầu không khí ấm áp, rạng rỡ, như thể cả hai nhân vật chính đang ở trong một mùa hè đẹp nhất cuộc đời. Tuy nhiên, teaser cũng có một nốt trầm thoáng qua, úp mở về nỗi lòng chưa được hé lộ của chàng quản gia bí ẩn, gợi thêm tò mò và hứng thú cho những gì sắp diễn ra trên màn ảnh.

Được biết, tác giả Akiko Higashimura - tác giả của những bộ manga như Công Chúa Sứa, Vẽ Vời Vẩn Vơ… - là người chấp bút viết kịch bản gốc cũng như đảm nhận vai trò đạo diễn của Nguyên Tắc Của Kỳ Nghỉ. Đây là lần đầu tiên tác giả Akiko Higashimura đảm nhận vai trò biên kịch lẫn đạo diễn, và còn thực hiện chúng cùng lúc trong một bộ phim dài tập do người thật đóng.

Nguyên Tắc Của Kỳ Nghỉ là một phim truyền hình ngắn, có tổng cộng 18 tập, với mỗi tập phim dài khoảng 15 phút. Phim sẽ được phát sóng trên dịch vụ trực tuyến ABEMA kể từ ngày 27/7.

Nguồn: ABEMA.

Một số bình luận của netizen:

“Wow, đẹp đôi bất ngờ luôn á!”

“Phim gấp đôi visual như này xem thích mắt quá. Kanna xinh đẹp trong trẻo, còn Chae Jong Hyeop thì đẹp trai một cách bí ẩn.”

“Chae Jong Hyeop có duyên với các mỹ nữ Nhật Bản nhỉ, phim Eye Love You hay mà ảnh cũng đẹp đôi với Nikaido Fumi lắm.”

“Kanna xinh xỉuuuuuuuuuuuuuuu!”

“Có ai giống tui bị ấn tượng và tò mò vì biên kịch phim này là tác giả truyện Công Chúa Sứa không? Tui mê Công Chúa Sứa lắm!”

“Phim ngắn à? Sao không làm dài xíu coi cho đã…”