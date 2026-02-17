Các sao quản lý tiền bạc ra sao: Taylor Swift dùng cách này để trở thành tỷ phú

Taylor Swift

Là tỷ phú âm nhạc tự thân, Taylor Swift luôn xem việc đầu tư vào chính mình là chiến lược trung tâm của sự nghiệp. Thay vì chỉ tận hưởng hào quang, Taylor Swift sẵn sàng tái đầu tư lợi nhuận vào chính năng lực của mình. Nữ ca sĩ không ngần ngại chi tiền cho quá trình thu âm chất lượng cao, hợp tác với những nhà sản xuất hàng đầu, học hỏi thêm về sáng tác và kể chuyện bằng âm nhạc, đồng thời thử nghiệm các thể loại mới qua từng giai đoạn sự nghiệp.

Taylor Swift là nữ tỷ phú hoàn toàn nhờ âm nhạc.

Tại lễ tốt nghiệp danh dự của Đại học New York, nữ ca sĩ đã phát biểu: "Việc đầu tư vào bản thân và chấp nhận những trải nghiệm mới là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Đừng bao giờ sợ hãi việc thử thách bản thân, vì chính sự học hỏi và khả năng phục hồi sẽ là tài sản lớn nhất của bạn."

Việc đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ.

Rihanna

Rihanna đã xây dựng khối tài sản khổng lồ nhờ tư duy đôi khi phải chấp nhận rủi ro cho những thứ mình thực sự tin vào. Thay vì chọn lối mòn an toàn hay chi tiêu nhỏ giọt, cô sẵn sàng dồn nguồn lực tài chính để hiện thực hóa những ý tưởng khác biệt. Rihanna quản lý chi phí theo cách tập trung vào giá trị thực chất, sẵn sàng cắt giảm những khoản xa xỉ phẩm vô thưởng vô phạt để dành tiền cho những dự án có tầm ảnh hưởng lớn, nơi cô được tự do sáng tạo và khẳng định cái tôi cá nhân.

Trong buổi chia sẻ trên Vogue Business, cô khẳng định: "Tôi muốn tập trung vào việc tạo ra những thứ có giá trị thực chất... Bạn phải luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro với những gì bạn tin tưởng."

"Tôi muốn tập trung vào việc tạo ra những thứ có giá trị thực tiễn", Rihanna chia sẻ.

Beyoncé

Trái ngược với sự mạo hiểm, Beyoncé lại lựa chọn sự an toàn thông qua việc kiểm soát tuyệt đối mọi dòng tiền của bản thân. "Ong chúa" quản lý dòng tiền cá nhân với kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, luôn ưu tiên việc tự làm chủ mọi quy trình sản xuất thay vì để tiền "rơi vãi" cho các đơn vị trung gian. Beyoncé chọn cách tích lũy các nguồn lực bền vững, xây dựng một pháo đài tài chính an toàn giúp cô duy trì vị thế đứng đầu mà không bao giờ phải lo lắng hay phụ thuộc vào sự biến động của thị trường giải trí.

"Tôi không thích đánh bạc, nhưng tôi thích đặt cược vào chính bản thân mình.", Beyoncé chia sẻ.

Lady Gaga

Lady Gaga quản lý tiền bạc như một phần của hành trình theo đuổi đam mê. Thay vì tiêu tiền theo cảm hứng nhất thời, cô chủ động chia nhỏ dòng tiền để nuôi dưỡng mục tiêu lớn nhất là giữ vững sự tự do trong nghệ thuật. Một phần ngân sách được dành cho những ý tưởng sáng tạo táo bạo, phần còn lại được tích lũy dài hạn để làm “tấm đệm an toàn”.

Lady Gaga quản lý chi tiêu bằng cách lập các quỹ tiền cho các mục đích khác nhau.

Sự phân chia dòng tiền này giúp Lady Gaga đầu tư một cách bài bản vào những gì cô thật sự yêu thích, thay vì phải liên tục thỏa hiệp vì áp lực tài chính. Khi có sẵn quỹ sáng tạo, nữ ca sĩ có thể mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng mới mà không quá lo lắng về rủi ro trước mắt. Đồng thời, quỹ dự phòng dài hạn đóng vai trò như “vùng đệm”, giúp cô duy trì sự ổn định ngay cả trong những giai đoạn dự án chưa mang lại lợi nhuận.