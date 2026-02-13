Vì sao năm Bính Ngọ 2026 là “Song Hỏa” nhưng mệnh Thủy? Hợp và khắc tuổi nào?

HHTO - Mặc dù tính theo hệ Can Chi thì năm Bính Ngọ 2026 là năm "Song Hỏa", nhưng mệnh lại là mệnh Thủy. Tại sao lại như vậy và sự "trái ngược" này có ý nghĩa gì, và theo cách tính toán từ xưa thì tuổi nào hợp và khắc với năm nay?

Năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm “Song Hỏa” vì cả Thiên Can Bính và Địa Chi Ngọ đều thuộc hành Hỏa. Tuy vậy, theo hệ thống Ngũ hành nạp âm thì năm Bính Ngọ lại mang mệnh Thủy, mà cụ thể là Thiên Hà Thủy, nghĩa là “nước trên trời”, hay nước mưa.

Sự kết hợp tưởng chừng mâu thuẫn này xuất phát từ quan niệm của người xưa, về căn bản theo một số cách lý giải là Can Chi thể hiện phần bên ngoài, còn nạp âm phản ánh bản chất sâu hơn của một năm.

Trong trường hợp năm Bính Ngọ 2026, "Song Hỏa" của Can và Chi biểu trưng cho tính nóng, mạnh, náo nhiệt. Nhưng nạp âm lại là Thiên Hà Thủy, là nước mưa tinh khiết, thể hiện sự linh hoạt, có thể nuôi dưỡng nhưng cũng có lúc dữ dội, được coi như một yếu tố điều hòa cho "Song Hỏa".

Năm Bính Ngọ là năm "Song Hỏa" nhưng lại mang mệnh Thủy. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Xét theo Ngũ hành tương sinh, Thiên Hà Thủy hợp với các mệnh Kim và Mộc, vì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Người mệnh Thủy cũng được cho là dễ hòa hợp với năng lượng của năm.

Còn các mệnh Thổ và Hỏa được cho là khắc với mệnh Thủy của năm, người xưa thường khuyên những người có mệnh "khắc" với mệnh của năm nên cẩn thận hơn trong các quyết định lớn.

Tuy nhiên, cũng theo quan niệm xưa thì lại có trường hợp đặc biệt là Thiên Hà Thủy không khắc Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) mà thậm chí 2 mệnh này được cho là còn hợp nhau vì mưa và sấm sét thường đi cùng nhau. Ngoài ra, mệnh Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời) cũng ít khắc với Thiên Hà Thủy.

Các nhà phong thủy cho rằng, với người mệnh Thổ thì nên dùng màu trắng, xám, ghi, vàng ánh kim (thuộc Kim), còn với người mệnh Hỏa thì có thể dùng đồ thuộc hành Mộc (màu xanh lá, cây xanh) để cân bằng với nạp âm của năm Bính Ngọ 2026.

Các sắc màu xanh lá được cho là có thể giúp cân bằng 2 yếu tố Thủy - Hỏa trong năm Bính Ngọ 2026. Ảnh minh họa: Pinimg.

Những nhận định như trên bắt nguồn từ niềm tin xa xưa ở một số nền văn hóa Đông Á, không phải dựa trên khoa học hiện đại. Trong đời sống hằng ngày, điều quan trọng giúp công việc hanh thông vẫn là sự chủ động, tích cực và linh hoạt của mỗi người. Còn nếu nghĩ đến mệnh của năm, chúng ta nên coi rằng Thiên Hà Thủy - nước mưa - nhắc con người nên điều tiết, thích nghi, mềm dẻo, như vậy thì luôn có thể tìm thấy cơ hội ngay cả trong những thay đổi của cuộc sống.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.