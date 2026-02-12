Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Không khí lạnh có thể về đúng mùng 1 Tết: Hà Nội có mưa không, có lạnh không?

HHTO - Miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh tiếp theo đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Ở thời điểm này, không khí lạnh thường không mạnh nhưng dễ gây mưa. Vậy ở Hà Nội có thể mưa vào những ngày nào trong dịp Tết, và nhiệt độ có giảm nhiều không?

Đợt ẩm hiện tại ở Hà Nội kéo khá dài còn nhiệt độ thì tăng dần. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều nay, 12/2, là khoảng 22 - 23oC, và cùng thời điểm ngày mai sẽ lên mức 24 - 25oC.

Xu hướng ấm và ẩm ở Hà Nội sẽ duy trì đến 29 Tết (16/2 Dương lịch), trong chuỗi ngày đó thì chỉ có trưa và chiều 14 - 15/2 là trời khô ráo hơn, dự báo sẽ có nắng, phù hợp để người dân tranh thủ lau dọn nhà cửa, phơi đồ hoặc ra ngoài chơi…

temp-feb13-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 13/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong vài ngày trước, dự báo của các mô hình khá khác nhau về không khí lạnh trong dịp Tết. Nhưng đến hiện tại, phần lớn các mô hình đều cho thấy không khí lạnh sẽ về miền Bắc đúng ngày mùng 1 Tết (17/2 Dương lịch).

Như các đợt gió mùa Đông Bắc thường thấy vào thời điểm này, dự báo không khí lạnh ngày mùng 1 Tết cũng nhẹ và lệch Đông nhiều. Thực tế này thường cho biết 2 điều: Nhiệt độ không giảm mạnh và trời dễ có mưa.

Phần lớn các mô hình dự báo ở Hà Nội sẽ có mưa vào mùng 1 và mùng 2 Tết (17 - 18/2 Dương lịch), nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, mưa bụi, có thể rải rác kiểu nơi có nơi không. Dựa trên dự báo này, người dân có thể sắp xếp các kế hoạch phù hợp để không bị ảnh hưởng khi đi chơi Tết.

rain-feb17-am.jpg
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc trong buổi sáng 17/2 (mùng 1 Tết), theo mô hình ECMWF của châu Âu (các con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Nhưng không khí lạnh đợt này cũng không gây rét đậm ở Hà Nội mà chỉ làm giảm nhiệt một chút, với nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều mùng 1 Tết có thể vẫn ở mức 25 - 26oC (có mô hình còn dự báo nhiệt độ cao hơn). Như vậy, khả năng cao là trời sẽ ấm và ẩm.

Mùng 2 Tết ở Hà Nội có thể lạnh hơn một chút nhưng cũng không rét đậm. Không khí lạnh đợt Tết này khiến Hà Nội tạm đỡ nồm ẩm, nhưng khô hẳn thì có lẽ là không.

ft1475.jpg
Thục Hân
