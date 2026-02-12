Áp lực nợ nần khiến Britney Spears phải "sang tay" toàn bộ bản quyền bài hát?

HHTO - Britney Spears đã bán quyền sở hữu danh mục âm nhạc của mình cho công ty xuất bản Primary Wave - một thương vụ lớn giữa bối cảnh giới truyền thông đặt ra nhiều nghi vấn về tình hình tài chính cá nhân của cô.

Mới đây, truyền thông quốc tế khiến cộng đồng yêu nhạc không khỏi ngỡ ngàng khi đưa tin "Công chúa nhạc Pop" một thời Britney Spears đã chuyển nhượng quyền sở hữu danh mục âm nhạc đồ sộ của mình cho Primary Wave. Đây là đơn vị đang nắm giữ quyền khai thác bản quyền các tác phẩm của những huyền thoại âm nhạc như Whitney Houston và Prince.

Thương vụ được cho là đã ký kết vào ngày 30/12/2025. Thỏa thuận đã chuyển giao toàn bộ quyền kiểm soát các bản hit như …Baby One More Time, Toxic hay Oops!… I Did It Again. Dù các điều khoản chi tiết không được công bố, giá trị của thỏa thuận này ước tính lên đến 200 triệu đôla Mỹ (khoảng 5 nghìn tỷ đồng), tương đương với thương vụ bán bản quyền của Justin Bieber vào năm 2023.

Con số ước tính cho bản quyền âm nhạc của Britney Spears lên đến hàng trăm triệu đôla Mỹ.

Quyết định bán đi khối tài sản tinh thần giá trị nhất sự nghiệp của Britney Spears khiến truyền thông quốc tế đặt nhiều dấu hỏi về tình trạng tài chính cá nhân của nữ ca sĩ. Kể từ khi thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm, cô phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt về quản trị dòng tiền. Nhiều nguồn tin cho biết cô hiện đang vướng vào tranh chấp thuế lên đến hơn 700.000 đô la Mỹ (khoảng 18 tỷ đồng) với IRS liên quan đến các điều chỉnh thu nhập doanh nghiệp.

Britney Spears từng không có quyền kiểm soát tài chính và nhiều quyết định cá nhân.

Bên cạnh đó, cô đã ngừng phát hành album mới kể từ năm 2016 dẫn đến sự thiếu hụt nguồn thu chủ lực. Bên cạnh đó, chi phí duy trì lối sống cá nhân ở mức cao cũng tạo thêm áp lực tài chính. Những yếu tố này có thể là động lực chính khiến cô lựa chọn giải pháp bán đi quyền sở hữu âm nhạc, nhằm thu về khoản tiền mặt ngay lập tức thay vì chờ đợi tiền bản quyền nhỏ giọt theo thời gian.

Thực tế, bước đi của Britney Spears phản ánh chiến lược tài chính đang trở thành xu hướng đối với các nghệ sĩ gạo cội. Giống như Bruce Springsteen, Bob Dylan hay Shakira, Britney Spears lựa chọn hiện thực hóa giá trị danh mục âm nhạc để bảo đảm tương lai tài chính. Trong bối cảnh nữ ca sĩ tuyên bố không còn mặn mà với việc trở lại sân khấu, thương vụ này giúp cô giải quyết áp lực kinh tế trước mắt.