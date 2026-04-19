Cầm bật mí ký ức tuổi thơ gần gũi, chân thành trong “Vườn Tween Âm Nhạc”

HHTO - Trong tập phát sóng mới nhất của "Vườn Tween Âm nhạc", khán giả được dẫn dắt vào một cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề “bắt đền tuổi thơ” với sự tham gia của khách mời là ca sĩ trẻ Cầm.

Sự xuất hiện của Cầm mang đến làn gió mới cho chương trình khi cô chia sẻ những ký ức tuổi thơ rất gần gũi, chân thành. Cầm gây ấn tượng bằng cách kể chuyện đầy cảm xúc - từ những kỷ niệm nhỏ bé đến những suy nghĩ về việc trưởng thành. Qua đó, người xem dễ dàng bắt gặp chính mình: Từng muốn níu giữ những ngày vô tư, từng mong thời gian chậm lại một chút trước khi bước vào thế giới người lớn.

Bên cạnh phần trò chuyện, giọng hát của Cầm thực sự tỏa sáng qua ca khúc Bắt Đền. Màn song ca giữa Cầm và Ali Thục Phương trở thành một điểm nhấn giàu cảm xúc của tập lần này.

Tập phát sóng cũng ghi điểm với những tình huống tương tác thú vị giữa hai thế hệ: Gen Z và Gen Alpha. Những khác biệt đôi khi trở nên đáng yêu, trong khi những điểm chung lại khiến người xem bật cười vì quá “đúng”. Sự đan xen này tạo nên một không khí vừa vui nhộn, vừa sâu lắng - đúng tinh thần mà chương trình hướng tới.

Vườn Tween Âm nhạc là một phần của chuỗi chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween, phiên bản mới được Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt từ tháng 11/2025. Tiếp nối tinh thần của chương trình thiếu nhi quen thuộc suốt nhiều thập kỷ, phiên bản mới mang đến cách tiếp cận hiện đại, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Được thiết kế với thời lượng ngắn gọn, chương trình tạo ra một không gian trải nghiệm đa dạng cho trẻ em, xoay quanh 7 nhóm kỹ năng thiết yếu như sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ và kỹ năng sống.

Sự xuất hiện của ca sĩ Cầm trong tập Bắt Đền Tuổi Thơ góp phần mang đến màu sắc mới cho chương trình, đồng thời cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ biết truyền tải cảm xúc qua âm nhạc. Với lối thể hiện nhẹ nhàng, gần gũi, Cầm đang dần tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả Gen Z.