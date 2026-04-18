Bóng Ma Hạnh Phúc: Ảnh cưới của Lê Phương - Lương Thế Thành có "điểm lạ"

Thiện Dư

HHTO - Ảnh cưới của Lê Phương và Lương Thế Thành trong Bóng Ma Hạnh Phúc khiến khán giả phì cười.

Bóng Ma Hạnh Phúc đang bước vào giai đoạn nước rút gay cấn, khi chuyện hôn nhân giữa Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành) dần có sự chuyển biến tích cực hơn trước những âm mưu của Trang (Ngân Hoà). Tuy vậy, một chi tiết của phim hiện đang được người xem chia sẻ vì hài hước đến "bất lực".

img-5759.jpg

Cụ thể, nhiều cư dân mạng "soi" ra trong Bóng Ma Hạnh Phúc, bức ảnh cưới của Mai và Dũng có điểm khá kỳ lạ. Bức ảnh cưới tưởng chừng bình thường của cả hai thực chất không phải bản gốc, mà là ảnh tái tạo và cắt ghép. Lương Thế Thành không qua chỉnh sửa, nhưng Lê Phương lại được ghép vào và đè lên một người nữ khác.​

Điều hài hước hơn là, nửa kia bên cạnh Lương Thế Thành trong ảnh gốc lại chính là bà xã ngoài đời của anh - nữ diễn viên Thuý Diễm. Đây là ảnh cưới thật 100% của cặp đôi ngoài đời, song lại được đoàn phim Bóng Ma Hạnh Phúc tận dụng để tiết kiệm chi phí và thời gian.

img-5756.jpg
Ảnh cưới của Lương Thế Thành và Thuý Diễm được dùng để cắt ghép.

Trên mạng, khán giả bày tỏ cảm xúc dở khóc dở cười với bức ảnh cưới của Dũng và Mai. Trước đó, một số ý kiến cho rằng hình tượng Mai của Lê Phương quá hiền lành, đồng thời mong muốn Thuý Diễm vào thay để trừng trị "tiểu tam". Mặc dù vậy, vẫn có đông đảo ý kiến khen ngợi cách vào vai của Lê Phương, đặc biệt trong những khoảnh khắc rơi nước mắt.

img-5757.jpg

Trong những tình tiết mới của Bóng Ma Hạnh Phúc, Mai đã phát hiện chuyện "mập mờ" của Dũng và Trang. Cô nhận ra cách trả thù hay nhất là ngày càng phát triển bản thân. Từ một người vợ nội trợ, Mai dành thời gian để theo đuổi đam mê viết lách, chăm chút vẻ ngoài hơn. Diễn biến tập 30-31 gần đây cho thấy nữ chính đã thẳng thắn đối diện với Trang, người mà cô từng cưu mang nhưng hoá ra là "nuôi ong tay áo", khiến khán giả hồi hộp theo dõi.

hht1479-coverfb.jpg
Thiện Dư
#Lê Phương #Lương Thế Thành #Thúy Diễm #Bóng Ma Hạnh Phúc

