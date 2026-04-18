Thời trang của UPRIZE trở thành tâm điểm bàn tán, fan nhắn gửi ê-kíp điều này

HHTO - 7 chàng trai Gen Z của UPRIZE đang từng bước chinh phục khán giả bởi giọng hát và vũ đạo ngày càng ổn định. Dẫu vậy, bên cạnh những khía cạnh được nhóm và ê-kíp làm rất tốt, UPRIZE cũng nhận về một số lời góp ý về trang phục.

Sau hơn 4 tháng chính thức thành lập, nhóm nhạc "tinh hoa hội tụ" UPRIZE luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ khán giả tại các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ, đồng hành cùng nhãn hàng...

Việc trưởng thành từ chương trình Tân Binh Toàn Năng giúp các chàng trai Gen Z trang bị nền tảng vững vàng về kỹ năng chuyên môn, được khán giả nhận xét ngày càng tiến bộ về giọng hát, vũ đạo, khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu.

Dẫu vậy, bên cạnh những khía cạnh được nhóm và ê-kíp làm tốt, UPRIZE cũng nhận về một số lời góp ý về trang phục mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Chủ đề này được thảo luận thường xuyên trên các diễn đàn mạng xã hội.

Netizen cho rằng để tạo được sự nhất quán cho 7 cá tính trong một phong cách là thách thức lớn, song ê-kíp cần nâng cấp gu thẩm mỹ cao hơn nữa. Bởi lẽ thời gian qua, một số trang phục của UPRIZE vẫn chưa cho khán giả thấy định hướng thời trang rõ ràng, chưa tạo được sự đồng điệu trong khung hình nhóm hay toát lên được cá tính riêng.

Nhiều khán giả theo dõi hành trình Tân Binh Toàn Năng từ ngày đầu chỉ ra tình trạng những ai đã "có gu" từ trước sẽ tiếp tục duy trì, làm nổi bật bản thân, còn những ai "bắt đầu từ số 0" thì phong cách có vẻ không ổn định nên chưa tạo dấu ấn mạnh với tệp khán giả mới. Một số ý kiến đồng tình rằng ở điều kiện hiện tại, các chàng trai với visual "10 điểm không nhưng" không nhất thiết phải "đu" theo những thương hiệu xa xỉ, thay vào đó có thể chăm chút gắn bó với những thương hiệu trong nước miễn là phù hợp.

UPRIZE được cho là "hợp vía" với những bộ quần áo có tông màu đỏ.

Tham khảo từ các nhóm nhạc idol quốc tế, không ít fan hâm mộ nhóm "gạch đầu dòng" những điểm hy vọng ê-kíp sẽ lưu ý khi phối trang phục cho UPRIZE, trong đó ưu tiên hàng đầu là tạo sự hòa hợp giữa màu sắc, kiểu dáng, chất liệu.

Yếu tố thứ hai giúp ghi điểm là diện những bộ đơn giản gọn gàng, phù hợp với độ tuổi, tôn dáng, tiết chế các "thiết bị đính kèm" như lông vũ, dây đeo rườm rà. Khi đã giải được bài toán đồng điệu, xác định được phong cách riêng thì "bung lụa", sáng tạo nhiều kiểu vẫn chưa muộn.

Từ những lời góp ý mang tính xây dựng, UPRIZE và ê-kíp hiện đang từng bước thay đổi, mang đến những tạo hình phù hợp hơn.

Đầu tháng 4 vừa qua, bộ ảnh UPRIZE được tạp chí Men's Folio Vietnam "đo ni đóng giày" nhận về "cơn mưa lời khen" - từ phong cách "bắn ảnh" ấn tượng đến thần thái "tự tin khoe cá tính".

Những "quý ông sành điệu" UPRIZE bộc lộ tiềm năng ở lĩnh vực người mẫu.

