"Camera chạy bằng cơm" của Hometown Cha Cha Cha sắp lên xe hoa, chủ rể là doanh nhân

HHT - Cha Chung Hwa - "bà thím nhiều chuyện" nổi tiếng của màn ảnh Hàn xác nhận sẽ lên xe hoa vào cuối tháng 10 năm nay. Danh tính hôn phu được giữ bí mật.

Trang TV Daily đưa tin Cha Chung Hwa sắp kết hôn với một doanh nhân kém tuổi vào tháng 10 này. Sáng 11/10, IOK Company - công ty quản lý của nữ diễn viên xác nhận: "Cha Chung Hwa sẽ kết hôn vào 27/10. Vì chú rể không phải người nổi tiếng nên chúng tôi mong các bạn thông cảm rằng, chúng tôi không thể tiết lộ thêm thông tin cá nhân về anh ấy".

Người hâm mộ đang vô cùng bất ngờ, nhưng không quên gửi lời chúc mừng cho Cha Chung Hwa.

Cha Chung Hwa sinh năm 1980 và ra mắt lần đầu với tư cách diễn viên nhạc kịch vào năm 2005. Suốt 17 năm sự nghiệp, cô tham gia vô số các vở nhạc kịch, phim điện ảnh cũng như truyền hình. Dù đa số vai diễn chỉ là vai phụ, Cha Chung Hwa vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả ở lối diễn đa dạng.

Để lại ấn tượng nhất trên màn ảnh, cũng là hình tượng vai diễn khiến khán giả khắc ghi sâu nhất của Cha Chung Hwa chính là các nhân vật cô hàng xóm nhiều chuyện, "bà trùm tấu hề", "thánh meme" hay "chiếc camera chạy bằng cơm" của xóm...

Vào vai một "bà thím Bắc Hàn" ở Hạ Cánh Nơi Anh, Cha Chung Hwa khiến khán giả cười không ngớt bởi hình tượng cô hàng xóm sở hữu tài năng "hóng" chuyện thần sầu, buôn chuyện xuyên lục địa. Chiếc meme làm mưa làm gió của Cha Chung Hwa “Cô gói sự tinh tế của mình vào cải thảo ăn hết rồi à” vẫn được sử dụng sau nhiều năm dù phim đã kết thúc.

Ở Hometown Cha Cha Cha, Cha Chung Hwa tiếp tục đốn tim người xem với hình tượng “loa phường” của làng biển Gong Jin - Jo Nam Suk. Gần đây, nữ diễn viên cũng gây ấn tượng với vai phụ trong See You in My 19th Life (Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19), vẫn là hình tượng một "bà thím tấu hề" nhưng giàu tình cảm và là điểm tựa vững chắc cho "người chú tiền kiếp" Ban Ji Eum.

Cha Chung Hwa trên phim với phong cách "bà thím" đã in đậm trong tâm thức khán giả. Vì vậy, người hâm mộ càng tò mò cô dâu Chung Hwa sẽ lột xác ra sao trong váy cưới.