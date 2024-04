Queen of Tears tập 16: Hyun Woo - Hae In cùng vượt nạn, đưa mẹ con Eun Sung vào tù

HHT - Đoạn preview tập cuối - tập 16 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) làm khán giả "dỗi mạnh" vì chủ yếu là phần Baek Hyun Woo hoặc Hong Hae In nhớ lại quá khứ. Tuy nhiên, vẫn có một vài khung hình nhá hàng giúp đoán được sơ bộ diễn biến tập "chốt sổ".

Khán giả tưởng rằng 2 tập cuối của Queen of Tears sẽ đơn giản ở mức Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) giúp nhà họ Hong lật đổ Eun Sung (Park Sung Hoon) và giúp Hae In (Kim Ji Won) lấy lại ký ức. Nhưng biến cố "nhức đầu" xảy đến khi Hae In vừa nhớ lại, chạy đi tìm chồng thì bị bắt cóc. Còn Baek Hyun Woo thì gặp tai nạn giao thông lúc qua đường tìm cô. Người lái xe đâm vào anh nghi là Yoon Eun Sung vì ở cuối tập 15 có cảnh anh theo dõi Hae In và lao xe nhanh về phía trước.

Bố mẹ Hyun Woo đã tới bệnh viện trong trạng thái lo lắng. Baek Hyun Woo được đưa vào phẫu thuật và gần như chắc chắn là sẽ vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng dường như chưa bình phục hẳn, Hyun Woo đã vội vã đi tìm Hong Hae In. Đoạn preview tập 16 cho thấy anh bước đi trong khu rừng tuyết phủ trắng. Còn Hae In như đang chạy trốn và gọi lớn tên Baek Hyun Woo để cảnh báo anh nguy hiểm?

Kết hợp preview ở cuối tập 14 Queen of Tears và video mới nhất, có thể chắc chắn rằng Baek Hyun Woo và Hong Hae In sẽ bình yên vô sự. Một cảnh Hae In cùng cả nhà như ngồi ở khu vực theo dõi phiên xét xử vẫn chưa lên sóng. Baek Hyun Woo diện suit chỉnh tề, đứng ở nơi trông như tòa án, dự đoán sẽ dùng chức danh giám đốc pháp lý để vạch trần mọi sai phạm của mẹ con Yoon Eun Sung trước tòa.

Tập cuối của Queen of Tears có thời lượng khủng nhất quá trình chiếu là 1h50. Khán giả hy vọng biên kịch và đạo diễn sẽ không vì tham lam đẩy nhiều kịch tính mà giải quyết các nút thắt quá vội vàng. Quan trọng nhất, sau 15 tập, tập nào tập nấy khóc nức nở, người xem đang "cầu nguyện" cho Baek - Hong sẽ có hạnh phúc viên mãn cùng em bé Subin, sau khi chịu "cả tấn bi kịch".