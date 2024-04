Kim Jae Joong hóa giáo viên vì gặp toàn "fan sự nghiệp" tại Fancon 2024 in Vietnam

HHT - "Đi xem Fancon của idol, tôi được idol tư vấn tâm lý tuổi đi làm và cho lời khuyên về cuộc cuộc sống lúc nào không hay", các V-Babies (fan của Jae Joong tại Việt Nam) chia sẻ sau sự kiện 2024 Kim Jae Joong Special J-PARTY Fan Concert - [I’M TWENTY] in Vietnam.

Vào lúc 18h tối 27/4, sự kiện 2024 Kim Jae Joong Special J-PARTY Fan Concert - [I’M TWENTY] in Vietnam đã chính thức diễn ra. Xuyên suốt chương trình, bên cạnh giọng hát của Jae Joong, các fan còn cực kỳ ấn tượng với màn giao lưu với fan mang tên Believe or Not của anh.

Thông thường, màn giao lưu này sẽ là cơ hội để các fan thể hiện tình cảm yêu mến với idol thông qua những lời nhắn ngọt ngào, lịm tim. Thế nhưng tại Fancon lần này, màn giao lưu với fan của Jae Joong nó lạ lắm, lạ đến mức chính Jae Joong cũng bất ngờ bật ngửa và không ít lần cảm thán trước các câu hỏi về "bài học cuộc sống", chuyện công việc, kết hôn,... của V-Babies. Xuyên suốt màn giao lưu, tiếng cười vang lên không dứt vì độ thú vị của các câu hỏi cùng những câu trả lời vừa có tâm vừa hài hước của Jae Joong.

Nhận được câu trách móc yêu của fan: "Anh ơi, đã hứa là cùng nhau già đi nhưng sao anh không già đi chút nào mà chỉ có em già đi thế", Jae Joong trả lời rằng anh thấy fan Việt đâu có già. Thậm chí anh thấy Việt Nam còn lọt Top 3 nước có người dân nhìn trẻ hơn tuổi thật nhất thế giới. Anh còn bất ngờ vì không nghĩ tại fancon lần này, các fan trên 30 tuổi lại đông đến thế vì nhìn các bạn trông rất trẻ. Nhưng anh cũng nhắn nhủ fan rằng nên chăm sóc da cẩn thận vì người châu Á tầm 20, 30 tuổi trông rất trẻ nhưng sang 40 tuổi sẽ lão hóa rất nhanh.

Các fan cũng hỏi anh những câu hỏi như: "Em mới tốt nghiệp Đại học tại Hàn Quốc được 1 năm, anh có thể nhận em vào làm việc tại INKODE không?", hoặc "Jae Joong bây giờ đã là giám đốc rồi, anh có lời khuyên gì cho em về việc ứng xử với cấp dưới không, em là manager mới có kinh nghiệm được 1 năm",... Các câu hỏi của "fan sự nghiệp" nhiều đến nỗi Jae Joong phải thốt lên: "Phần này vốn dĩ nó không phải như vậy đâu các bạn ơi!" và "Tôi thấy mình cứ như giáo viên vậy". Thấy anh cũng tội nhưng thôi, V-Babies mặc kệ vì hài quá.

Có fan lại nhờ anh cho lời khuyên về những bài học cuộc sống, chẳng hạn như nếu không muốn kết hôn thì làm sao để bố mẹ yên tâm, phải làm sao khi tuổi thật và tuổi tâm hồn trái ngược nhau,...

Dù khá bất ngờ lẫn bất lực trước các câu hỏi của fan nhưng Jae Joong vẫn nảy số cực nhanh. Anh bảo rằng nếu các fan có năng lực thì INKODE sẵn sàng nhận các bạn vào làm. Với những bạn không muốn kết hôn, anh bảo không sao cả, các bạn hãy sống thật hạnh phúc thì bố mẹ sẽ yên lòng vì bố mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc. Nhân tiện, Jae Joong cũng thú nhận anh chưa đến lúc thích hợp để kết hôn và bảo rằng anh không thuộc dạng đùng phát là thông báo kết hôn đâu nên các fan cứ yên tâm.

Có một câu hỏi, Jae Joong bảo rằng anh thấy nó khá là... ngáo, đến mức anh không đọc tên ID của chủ nhân câu hỏi (chắc anh sợ bạn ấy sẽ ngại): "Liệu Jae Joong có sợ không nếu V-Babies đều biến thành gián?".

Jae Joong rất khó hiểu, không hiểu sao bạn ấy lại chọn con gián. Nhưng Jae Joong bảo nếu giả sử Babies Việt Nam biến thành gián thì anh vẫn yêu, thậm chí anh cũng sẽ biến thành gián luôn. Jae Joong còn nhắn nhủ: "Thế thì thôi chúng ta sẽ cùng biến thành gián và sống thật lâu nhé, vì các bạn biết cái câu mà mọi người hay nói, rằng kể cả Trái Đất này có diệt vong thì cuối cùng vẫn còn con gián."

Còn giọng hát của Jae Joong vẫn tuyệt vời như thường. Anh đã rất cảm động khi các fan thuộc lòng và hát I'll Protect You cực hay, cực mượt. Jae Joong đã đăng lên Reels Story khoe giọng hát của V-Babies.

Jae Joong còn hứa sẽ sớm trở lại Việt Nam. Hy vọng V-Babies và Jae Joong sẽ lại gặp nhau trong tương lai không xa.