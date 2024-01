CAM'ON - Orange: Cuốn nhật ký ghi lại những cảm xúc chân thành và hỗn độn của Gen Z

HHT - "Cam'On" đánh dấu bước trưởng thành của Orange cả về khả năng sáng tác lẫn xử lý ca khúc. Với màn ra mắt album đầu tay và tình cảm của khán giả hậu "Ca Sĩ Mặt Nạ", Orange hoàn toàn có quyền vững tin vào con đường mình đã chọn.

Album Cam’On của Orange vừa chính thức ra mắt, gồm 11 + 1 bài do chính nữ ca sĩ sáng tác. Album có sự tham gia của loạt nhạc sĩ nổi tiếng như Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền và Only C. Orange mong muốn mỗi khán giả sẽ có một góc nhìn riêng về album. Khi nhìn vào cái tên này thì chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau, chẳng hạn là Cam'On: Bật Camera lên, hay là Cố lên, hay là Cảm Ơn,… Tất cả đều là những thông điệp mà Orange và ê-kíp muốn dành tặng cho khán giả, những người đã đồng hành và ủng hộ Orange thời gian qua.

12 ca khúc trong album là 12 bản nhạc Pop thuần túy, mà một nửa trong số đó là các ca khúc Pop Ballad. Lúc này, sự tập trung của người nghe sẽ đổ dồn vào khả năng sáng tác và kỹ thuật thanh nhạc của nghệ sĩ. Đây là thử thách dành cho một ca sĩ định hướng trở thành singer/songwriter như Orange.

Trong nửa đầu album, các track tương đối đồng đều, mang gam màu u tối. Orange thành công diễn tả những cảm xúc hỗn độn, sự mông lung và trăn trở của người trẻ về cuộc sống. Xuyên suốt dự án, Orange cũng xây dựng hình ảnh về một quả bóng, đại diện cho những gánh nặng, những suy nghĩ tiêu cực, những điều tệ hại xảy đến trong cuộc sống. Thay vì tránh né hay cố gắng đập vỡ quả bóng đó, nữ ca sĩ lại sẵn sàng chấp nhận, đối diện với nó.

Vấn đề sức khỏe tinh thần trong ca khúc Đừng Kết Thúc Hôm Nay được xử lý tinh tế, đủ "thấm" mà không bi lụy, tiêu cực. Màn kết hợp với "Phượng Hoàng Lửa" Hà Trần trong ca khúc mang âm hưởng Pop những năm 90 Có Bao Lần lạ tai, nhưng vừa vặn với màu sắc âm nhạc của cả hai nghệ sĩ. Các ca khúc khác trong album như Gặp Lại Năm Ta 60 hay Nụ Cười Không Vui cũng cho thấy bước chuyển biến tích cực trong khả năng sáng tác và phát triển đề tài của Orange, nhất là khi so sánh với single Ok Anh Đúng trước đó.

Khả năng thanh nhạc của Orange cũng vô cùng tiến bộ. Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 đã biết tiết chế nội lực trong giọng hát, điều tiết âm lượng và bè phối hợp lý trong từng đoạn xử lý khác nhau. Người nghe vẫn thấy "áp phê" với những đoạn cao trào, nhưng không có cảm giác nặng nề không cần thiết.

Đừng Kết Thúc Hôm Nay là một trong những track nổi bật trong album.

Cú chuyển bất ngờ từ nhạc "suy" sang những gam màu tươi sáng, thậm chí có phần hài hước trong Em Nên Yêu Cô Ta hay Nhân Vật Hư Cấu khiến người nghe có phần bị hẫng về mặt cảm xúc. Ca khúc Em Nên Yêu Cô Ta là lời đáp trả "xéo xắt" của Orange dành cho người yêu cũ với phần hiệu ứng âm thanh sáng tạo được khán giả gợi ý nên phát hành như một ca khúc riêng lẻ.

Chính Orange cũng thừa nhận các ca khúc không theo cùng một chủ đề nào cụ thể: “Để nói về album này, thật ra không có thể loại nào là chủ đạo mà là đa thể loại. Concept chính của album chính là Orange - là Orange ngoài đời với muôn hình vạn trạng và nhân cách. Buổi sáng tôi có thể rất năng động và vui vẻ, buổi chiều có thể rất lơ ngơ và không tập trung được, tất cả đều là Orange. Tôi đã cố gắng gom hết những mảng màu đó để vẽ nên bức chân dung về Orange”.

Sau thời gian loay hoay, Orange dường như đã tìm được lối đi riêng cho mình. Album Cam'On của cô tuy vẫn còn khuyết điểm, nhưng là cuốn nhật ký ghi lại những cảm xúc chân thành và hỗn độn nhất của một bạn trẻ Gen Z. Với màn ra mắt album đầu tay và tình cảm của khán giả hậu Ca Sĩ Mặt Nạ, Orange hoàn toàn có quyền vững tin và bước tiếp con đường mình đã chọn.