Orange thách fan đoán tên album sắp ra mắt, cái kết khiến chính chủ chỉ biết cười trừ

HHT - Orange vừa chia sẻ hình ảnh album sắp ra mắt với 12 ca khúc. Để tăng phần tò mò, Ong Bây Bi tung ra tên các bài hát được viết tắt chữ cái đầu, "nhờ" cộng đồng mạng vào "giải mã" giúp.

Dự án âm nhạc quan trọng nhất trong sự nghiệp vừa được Orange chia sẻ trên trang cá nhân với 12 ca khúc trong album mang tên "Cam'On". Tuy vậy, các ca khúc này chỉ có tên viết tắt như CLB, ĐTVE, NVHC, CĐTĐMM, ENYCT... đã gây hoang mang cho cô "Ong Bây Bi", khiến cô phải "cầu cứu" cộng đồng mạng: "Album sắp tới có mấy bài hát này, khó đọc quá giải mã giùm với".

Đáp lại lời "kêu cứu" của "Ong Bây Bi", đông đảo netizen đã hào hứng bình luận những cái tên "khó đỡ" như "Đầu Tư Vào em", "Cỏ Ba Lá", "Gu Lạ Năm Ta 60",... Sau khi nhận được phản hồi, giọng ca Tự Sự bày tỏ sự bất ngờ trước trí tưởng tượng siêu phàm của khán giả, và cô còn cho biết sẽ "mót" ý tưởng để sáng tác thêm nhiều bài mới.

Không chỉ có fan hưởng ứng, nhiều đồng nghiệp thân thiết của Orange cũng tương tác nhiệt tình. Ca sĩ Tóc Tiên bất lực: "Khó quá chơi mình ên đi", còn nam ca sĩ Hoàng Dũng thì nhiệt tình list đủ 12 tên mới đảm bảo độc lạ cho album của "con gái" như: "Chiều Bảo Lộc", "Điểm Kinh Tế Hà Nội"...

Nhiều nghệ sĩ như Vũ Thảo My, Negav, G Ducky cũng góp vui với những cái tên độc lạ: "Oh Mom", "Thanks Father", "Wá iu Bảo Ngọc (Quá yêu Bảo Ngọc) ft. Lâm Bảo Ngọc",... Bên cạnh những đóng góp cho album, cũng có nhiều lời khen dành cho "nàng ong chăm chỉ" vì làm việc năng suất.

Năm 2023 là một năm thành công của Orange khi tỏa sáng qua chương trình The Masked Singer Vietnam mùa 2 với các ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60, Bát Cơm Mặn, Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện và đạt ngôi vị Á quân.

Sau khi "mở bát" năm mới với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ cùng "Thỏ Xỏ Khuyên" Hoàng Dũng, Orange tiếp tục cho ra mắt 12 ca khúc tự viết trong album "Cam'On" vào ngày 11/1 tới đây.