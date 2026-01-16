Can This Love Be Translated: Ngoài gấp đôi nhan sắc Kim Seon Ho - Youn Jung còn gì?

HHTO - "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?" (Can This Love Be Translated?) là một bữa tiệc thị giác cả về bối cảnh lẫn nhan sắc diễn viên. Kim Seon Ho và Go Youn Jung cũng như ê-kíp đã chuẩn bị những gì để đảm bảo nội dung cũng "ngon" như phần nhìn?

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? là bộ rom-com (hài, lãng mạn) kể về mối tình của chàng phiên dịch viên đa ngôn ngữ Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) và ngôi sao Cha Mu Hee (Go Youn Jung). Được chấp bút bởi Hong Sisters ("mẹ đẻ" của Khách Sạn Ma Quái, Hoàn Hồn, Mặt Trời Của Chàng Joo...), Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? được khán giả đặt kỳ vọng rất cao bởi cặp chị em bất bại của phim truyền hình Hàn Quốc.

Tác phẩm này cũng đánh dấu gần 10 năm Hong Sisters mới trở lại với thể loại tình cảm, lãng mạn sau "liên hoàn hit" ở thể loại giả tưởng, kỳ ảo.

"Nam thần má lúm" và "mỹ nhân gương mặt kim cương" là tổ hợp nhan sắc hoàn hảo. Phim được ghi hình ở Nhật, Canada, Ý, Hàn Quốc nên bối cảnh cũng đẹp mê hồn. Phần nhìn gần như được đảm bảo "tuyệt đối trác tuyệt" ngay từ những ảnh nhá hàng được tung ra. Tuy nhiên, không chỉ đôi mắt, nội tâm của khán giả cũng cần được thỏa mãn.

Hoàng hôn, cực quang, mùa đông lãng mạn, gặp nhau ở 2 bên đường tàu..., 12 tập của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?" sẽ cho khán giả chụp màn hình mỏi tay không hết ảnh đẹp.

Diễn xuất của Kim Seon Ho đã được khán giả công nhận từ Start-up, Hometown Cha Cha Cha, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt... Đạo diễn Yoo Young Eun cũng dành nhiều lời khen cho sự tinh tế trong cách thể hiện của anh trong buổi họp báo ra mắt phim.

Kim Seon Ho đã học ngôn ngữ trong suốt 4 tháng và tiếp tục rèn luyện trong suốt thời gian quay phim. Nam diễn viên cho biết anh học thuộc y chang kịch bản nhưng phải tập thổi cảm xúc vào lời thoại một cách tự nhiên nhất. "Có giới hạn về số lượng ngôn ngữ mà bạn có thể nắm vững cùng lúc nên tôi chọn tập trung vào các lời thoại cần thiết trong mỗi cảnh quay", Kim Seon Ho chia sẻ tại họp báo. Sự tận tâm của anh là một điểm cộng cho vai diễn này.

Những mô tả về Joo Ho Jin có đầy tiềm năng để trở thành "chiều ông" màn ảnh tiếp theo trong lòng khán giả. Ho Jin có thể nói tiếng Hàn, Anh, Nhật, Ý... Anh đảm nhận vai trò phiên dịch cho Mu Hee khi cô tham gia chương trình hẹn hò thực tế Romance Trip. Tuy nhiên, mỗi người lại có một ngôn ngữ của riêng mình và Ho Jin lại gặp khó khăn trong việc "dịch tiếng yêu" của Mu Hee và không biết làm sao để "dịch lời trong lòng" mình cho cô biết. Anh điềm tĩnh, chuyên nghiệp, lạnh lùng, tinh tế nhưng lại lúng túng khi "trúng tiếng yêu".

Go Youn Jung nói rằng Mu Hee giống cô 50%. Nhưng khán giả có thể cảm nhận được 99% nhân vật này hòa hợp với cô và cách cô thể hiện những vai diễn trước. Đến đạo diễn và nhiều nhân viên đoàn phim cũng công nhận họ cảm thấy Mu Hee thực sự đang sống khi thấy Youn Jung trên trường quay.

Mu Hee là ngôi sao vô danh nổi lên chỉ sau 1 đêm. Cô tận hưởng hào quang đến đột ngột và cũng lo sợ nó sẽ nhanh đi mất. Mu Hee trong sáng, thẳng thắn, nhiều năng lượng - hoàn toàn đối lập với phiên dịch viên của mình. Lực hút trái dấu là công thức quen của màn ảnh sẽ tạo nên "phản ứng hóa học" thế nào ở Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?.

Phát triển tuyến tình cảm là cốt lõi nhưng chiều sâu nội tâm nhân vật cũng đáng quan tâm để câu chuyện của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?" không trở nên sáo rỗng, sến sẩm.

Hiro (Fukushi Sota)﻿ đã xuất hiện trong teaser với tư cách "người chơi" trong chương trình hẹn hò cùng với Mu Hee. Hi vọng rằng, sự xuất hiện của anh sẽ không đi vào lối mòn của người thúc đẩy tình cảm cho cặp đôi chính theo cách khó chịu, cũ kĩ.

12 tập của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? sẽ được tung ra toàn bộ vào ngày hôm nay 16/1 trên Netflix.