Phim Cô Hầu Gái: Màn "lột mặt nạ" kịch tính, xem ai là thợ săn và ai là con mồi

HHTO - Được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị tâm lý ăn khách của tác giả Freida McFadden, “Cô Hầu Gái” đưa người xem đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Câu chuyện có phần cường điệu nhưng không thể phủ nhận đậm tính giải trí.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Trong số các tác phẩm của tác giả ăn khách Freida McFadden, có thể nói Cô Hầu Gái (The Housemaid) là tiểu thuyết bán chạy nhất, và cũng được xem là nổi tiếng nhất. Tính đến nay Cô Hầu Gái đã bán được 3,5 triệu bản, nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times suốt 130 tuần và được dịch ra 45 ngôn ngữ. Mới đây, tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim.

Câu chuyện của Cô Hầu Gái bắt đầu khi Millie (Sydney Sweeney) đến phỏng vấn xin việc ở vị trí giúp việc tại một căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô New York. Đón tiếp và phỏng vấn cô là Nina (Amanda Seyfried) - nữ chủ nhân của căn nhà. Nhiệm vụ của Millie là dọn dẹp, nấu ăn, đưa đón cô con gái nhỏ của Nina. Công việc này yêu cầu Millie phải ở lại, sống cùng nhà với chủ. Phòng ngủ của cô là căn gác mái ở trên tầng cao nhất.

Đối với Millie, đây là công việc trong mơ, đây là thiên đường. Khán giả có thể thấy rõ điều đó khi theo chân Millie rời khỏi căn biệt thự sau buổi phỏng vấn và chứng kiến hoàn cảnh của cô. Millie khánh kiệt, phải ngủ trong xe ôtô, nếu không có địa chỉ và việc làm cô sẽ phải quay trở lại nhà tù thụ án nốt số năm tù còn lại. Trước đây, vì cứu một cô bạn khỏi kẻ quấy rối mà Millie phải chịu cảnh sống sau khung sắt.

Rất khao khát công việc này, do đó Millie cảm thấy đời mình như “nở hoa” khi nhận được thông báo của Nina rằng cô đã được nhận vào làm. Nhưng rất nhanh, mọi thứ đảo chiều gần như “bế tắc”.

Khác với thái độ thân thiện, niềm nở ban đầu, Nina trở nên khó chịu và thù địch với cô giúp việc mới đến. Hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng, thanh lịch của Nina cũng dần rơi rụng khi cô ngày càng lộ rõ những dấu hiệu mất kiểm soát, điên loạn. Ngay ngày đầu nhận việc, Millie đã choáng váng với căn nhà ngập rác, bẩn thỉu, bừa bộn. Những ngày sau đó, Nina lúc nào cũng chực chờ những lời trách móc, gào thét, đổ vấy cho Millie những lỗi lầm mà cô còn không biết ở đâu ra.

Trái ngược với người vợ bất ổn, Andrew (Brandon Sklenar) - trụ cột của căn nhà, chủ nhân thực sự của căn biệt thự lại cho thấy mình là một người đàn ông bao dung và rất nhẫn nại. Trước những lần "lên cơn" của Nina, Andrew luôn dỗ dành, an ủi, động viên cô. Anh cũng bảo vệ Millie khỏi những công kích vô lý của vợ mình. Điều đó khiến Millie cảm động, đồng thời cũng thấy thương và tội nghiệp cho anh, thật khó để không nghĩ rằng anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn.

Bản phim Cô Hầu Gái bám khá sát tiểu thuyết gốc của Freida McFadden. Có một số chi tiết được thêm thắt hoặc thay đổi nhưng không đáng kể, không làm mạch truyện chính bị lệch. Có thể nói Cô Hầu Gái chứa đựng những bất ngờ khó tin. Những gì người ta tưởng chừng đã biết hóa ra lại không phải là sự thật. Dường như đằng sau mỗi sự việc trông đơn giản đều cất giấu những mưu mô.

Mỗi nhân vật trong Cô Hầu Gái đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, và khán giả không chắc mình đang ủng hộ ai khi ai cũng có quá khứ, cũng có một gương mặt khác sau lớp vỏ bọc. Cuối cùng, ai là “con mồi”, ai là “thợ săn”? Ai đang thao túng ai? Ai đang chịu đựng ai? Mối quan hệ giữa các nhân vật liên tục thay đổi đến mức khán giả không thể đoán được điều gì đang chờ đợi mình đến khi phim kết thúc.

Nổi bật nhất trong dàn diễn viên Cô Hầu Gái là hai “nàng thơ” thuộc hai thế hệ của Hollywood. Trong khi Amanda Seyfried gây ấn tượng với những lần biến chuyển tâm lý, đôi mắt to tròn chuyển đổi giữa đờ đẫn ngây thơ và điên cuồng thịnh nộ thì Sydney Sweeney có phần “nhạt nhẽo” hơn.

Đầu phim, khi nhân vật Millie đa số là cam chịu những thói vô lý của Nina thì Sydney Sweeney chưa có nhiều không gian “vùng vẫy”. Đoạn sau phim, khi một bước ngoặt tạo cơ hội cho Millie phản kháng, Sydney Sweeney theo đó có nhiều màu sắc hơn, nhưng phần nào đó vẫn chưa thực sự “đã”.

Tuy chưa quá xuất sắc, chất lượng vẫn chỉ dừng ở mức một phim kinh dị hạng B nhưng Cô Hầu Gái là một phim khá thú vị để thưởng thức. Phim cường điệu, kịch tính một cách có sắp đặt, nhưng rất giải trí, đến nỗi người xem không quá bận tâm đến việc liệu mọi thứ có thực sự hợp lý hay không.

Cô Hầu Gái hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.