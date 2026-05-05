After party Met Gala 2026: BLACKPINK đổi phong cách, Ningning aespa táo bạo

HHTO - So với loạt váy áo xuyên thấu, hở bạo của dàn mỹ nhân Âu Mỹ, hội IT Girl từ K-Pop chọn những trang phục kín đáo, tối giản hơn tới after party của Met Gala 2026.

Rời khỏi thảm đỏ chính với những bộ cánh thiết kế riêng cầu kỳ, dàn sao K-Pop trở về khách sạn chuẩn bị cho "hiệp hai" - tiệc hậu Met Gala 2026. Các tín đồ thời trang nhận xét các ngôi sao châu Á có xu hướng chọn trang phục after-party kín đáo, ưu tiên tính ứng dụng hơn so với váy áo táo bạo của các ngôi sao Âu Mỹ.

Lisa hiện là ngôi sao dẫn đầu chỉ số truyền thông trong dàn khách mời đến từ châu Á. Đây được đánh giá là mùa Met Gala sôi động nhất của ngôi sao người Thái Lan khi lăng xê hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ như Robert Wun, Swarovski, BVLGARI, David Koma, Louis Vuitton, Gianvito Rossi...

Nữ idol đầu tiên và duy nhất góp mặt trong hội đồng Host Committee của Met Gala tiếp tục chọn gam màu trắng chủ đạo cho tạo hình dự after party. Cô lăng xê bộ cánh từ BST Fall 2026 Ready to Wear của thương hiệu David Koma. Mẫu khăn choàng lông cỡ lớn giúp diện mạo của ngôi sao người Thái thêm quyền lực, kiêu kỳ.

Jennie BLACKPINK diện chân váy trắng dáng lửng đắp ren tinh tế đi kèm với mẫu áo lửng đồng điệu để tôn lên vòng eo thon gọn. Chiếc áo khoác lông đen khoác hờ trên vai trở thành điểm nhấn đắt giá, mang lại cảm giác sang trọng cho tổng thể tạo hình của IT Girl xứ Hàn.

Trước giờ G, chủ nhân bản hit Solo đã "khuấy đảo" thành phố New York với loạt tạo hình dạo phố đủ phong cách.

Chị cả Jisoo tiếp tục trung thành với hình tượng tiểu thư kiêu sa tại tiệc hậu Met Gala 2026. Nàng thơ diện thiết kế đầm bồng bềnh từ BST Thu Đông 2026 của Dior.

Rosé BLACKPINK và Karina aespa "chung ý tưởng" cho diện mạo dự after party Met Gala 2026. Tiết chế phụ kiện hết mức, tập trung vào đường cắt tinh tế và gam màu đen, hai nữ thần tượng mang đến hình ảnh thanh lịch, trưởng thành.

Ningning aespa được nhận xét có tạo hình táo bạo nhất dàn idol K-Pop tại after party Met Gala 2026. Nữ idol người Trung khoe vóc dáng cuốn hút trong đầm mini ánh bạc. Thiết kế thuộc BST Thu Đông 2026 của nhà mốt Gucci, chưa được bày bán chính thức. Tân đại sứ Ningning là ngôi sao đầu tiên được chọn lăng xê thiết kế này. Động thái được xem như sự ưu ái đặc biệt của Giám đốc Sáng tạo Demna đối với nữ idol.