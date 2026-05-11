Triệu Lộ Tư "gây bão" tại concert trong thiết kế của Thủ khoa Thời trang Phan Huy

HHTO - Chỉ trong vòng một tháng, Triệu Lộ Tư hai lần gây sốt với đầm dạ hội của Thủ khoa Thời trang Phan Huy.

Cuối tuần qua, Triệu Lộ Tư tổ chức concert solo quốc tế đầu tiên Stay Romantic tại Bangkok (Thái Lan). Buổi hòa nhạc ghi nhận chỉ số truyền thông đáng chú ý với hơn 185 triệu lượt xem trên Weibo, 110 triệu lượt trên Xiaohongshu.

Các tín đồ thời trang dành nhiều lời khen tới sắc vóc, phong cách sân khấu của mỹ nhân Hoa ngữ sau nhiều biến cố. Trong loạt tạo hình trình diễn, bộ cánh đến từ thương hiệu Việt - Phan Huy gây chú ý.

Mẫu váy màu nude xuyên thấu giúp Triệu Lộ Tư khoe bờ vai thanh thoát và vóc dáng mềm mại dưới ánh đèn sân khấu. Phần thân váy được đính kết cườm thủ công, tạo hiệu ứng bắt sáng rực rỡ. Tô điểm cùng trang sức BVLGARI, nữ diễn viên được nhiều C-net ví như “tiên nữ” trong “dải ngân hà chuyển động”.

Thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2026 Couture - Cành Vàng Lá Ngọc được ra mắt 4 tháng trước. BST này từng giúp Phan Huy lập kỷ lục trở thành NTK trẻ nhất lịch sử góp mặt trong lịch trình chính thức tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Phan Huy cho biết đội ngũ của Triệu Lộ Tư chủ động liên hệ với thương hiệu vài tuần trước concert để tìm kiếm thiết kế theo tinh thần trong trẻo, tinh tế.

"Sau quá trình lựa chọn, ê-kíp của nghệ sỹ bày tỏ sự yêu thích đặc biệt dành cho thiết kế này và quyết định cử người trực tiếp sang Việt Nam để nhận trang phục thay vì sử dụng hình thức vận chuyển thông thường. Thiết kế cũng gần như vừa vặn hoàn hảo ngay sau buổi fitting và không cần chỉnh sửa thêm." - NTK Phan Huy tiết lộ.

Mẫu đầm couture được hoàn thiện trong hơn một tháng. Điểm nhấn nằm ở kỹ thuật xử lý các sợi lưới co giãn đan xen, đính kết thủ công hạt cườm đồng màu để tạo chiều sâu thị giác khi chuyển động.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, Triệu Lộ Tư có hai khoảnh khắc gây sốt trong thiết kế của Thủ khoa Thời trang Phan Huy. Tại sự kiện livestream thương hiệu ngày 18/4, nữ chính Rèm Ngọc Châu Sa lăng xê mẫu đầm hồng cũng từ BST Cành Vàng Lá Ngọc. Diện mạo rạng rỡ của ngôi sao sinh năm 1995 trong thiết kế lệch vai với hơn 350 cánh hoa đính kết thủ công viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ Triệu Lộ Tư, các sáng tạo của Thủ khoa Thời trang Phan Huy cũng "lọt mắt xanh" của nhiều mỹ nhân C-Biz. Trong nửa đầu năm 2026, Phạm Băng Băng hai lần chọn đầm couture của PHAN HUY trong các sự kiện quốc tế ở Bangkok và Ý. Tại Thịnh Điển SMG 2026 hồi tháng 3, Lư Dục Hiểu thăng hạng nhan sắc nhờ thiết kế lộng lẫy của NTK Việt.