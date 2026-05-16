Missosology dự đoán Hoa hậu Hương Giang sẽ giành vương miện MGI All Stars

HHTO - Chuyên trang nhan sắc Missosology mới đây đã tung BXH dự đoán đầu tiên cho cuộc thi MGI All Stars. Hoa hậu Hương Giang đại diện Việt Nam được dự đoán giành vương miện.

Tại bài đăng dự đoán đầu tiên cho cuộc thi MGI All Stars, chuyên trang Missosology viết: "Đội ngũ biên tập của chúng tôi đã phân tích từng bước đi, từng ánh nhìn và mọi khoảnh khắc “Grand” trước thềm cuộc thi để mang đến danh sách này. trong một đấu trường đầy cạnh tranh, nơi vẻ đẹp song hành cùng bản lĩnh, chỉ những thí sinh cuốn hút nhất mới có thể tỏa sáng và trụ vững."

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang, đại diện Việt Nam, được chuyên trang này dự đoán sẽ giành vương miện MGI All Stars. Hương Giang cũng là một trong ba thí sinh giành giải Nhất trong vòng bình chọn đầu tiên với tên gọi All Stars: World Famous.

Ngoài Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam, còn có các thí sinh Alexia Nunez đến từ Philippines và Francia Cortes đến từ Mexico. Ba người đẹp sẽ được sải bước ở vị trí vinh dự, chiếm spotlight trong đêm Chung kết tại sự kiện Welcome All the Stars to Bangkok vào ngày 20 tháng 5.

Video tự giới thiệu về bản thân của Hoa hậu Hương Giang cũng đã chính thức được lên sóng tại các kênh MXH chính thức của Miss Grand International. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng cô sẽ lập nên thành tích kỷ lục với cuộc thi này. Nếu Hương Giang thực sự giành vương miện MGI All Stars, cô sẽ là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại hai cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Lịch trình của cuộc thi được chính thức bắt đầu từ ngày 18/5 với lớp học nấu ăn Hương vị Thái Lan, mặc trang phục truyền thống Thái Lan, tiếp sau đó là lễ chào mừng, trao sash... các phần thi phụ bao gồm thử thách catwalk, phỏng vấn kín, thử thách chụp ảnh chân dung, thi trang phục dạ hội, trang phục áo tắm, thử thách mặt mộc...

​

​

​

​

​