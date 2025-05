“Cáo già” Resident Playbook ngoài đời là Hoa hậu, sở hữu sắc vóc sang-xịn-mịn

HHT - Bác sĩ Myeong Eun Won trở thành cái gai trong mắt khán giả Resident Playbook vì tính cách “hai mặt”, liên tục gây khó dễ cho cặp đôi chính. Ngoài đời, nữ diễn viên Kim Hye In khiến khán giả bất ngờ với sắc vóc cuốn hút, gu ăn mặc thời thượng.

Phim truyền hình Hàn gây sốt thời gian qua mang tên Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) chính thức kết thúc, nhân vật phản diện Myeong Eun Won nhận cái kết đắng.

Nữ bác sĩ có tính cách "thảo mai, hai mặt” nhiều lần khiến cặp đôi chính Do Won - Yi Young (Jung Joon Won - Go Youn Jung) khổ sở. Sau nhiều nỗ lực, Myeong Eun Won thất bại trong việc được bổ nhiệm Giáo sư.

Diễn viên Kim Hye In - người thủ vai Myeong Eun Won được khen ngợi vì khả năng diễn xuất ấn tượng, thành công trở thành nhân vật đáng ghét nhất Resident Playbook. Một số người xem cho biết bác sỹ Myeong đáng ghét đến cả từng tiếng hét ở tập cuối, cho biết thực sự muốn nghỉ việc nếu như có đồng nghiệp như Eun Won.

Bên cạnh Hospital Playlist và ngoại truyện Resident Playbook, Kim Hye In tham gia một số vai phụ trong Entourage, She Would Never Know (Tiền Bối, Đừng Đánh Màu Son Đó), Yumi's Cells (NhữngTế Bào Của Yumi)...

Đáng chú ý, Kim Hye In từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại học Thế giới (The World Miss University) lần thứ 26. Mỹ nhân sinh năm 1993 cao 1m70, sở hữu nhan sắc dịu dàng, thanh lịch.

Kim Hye In được đánh giá cao bởi gu ăn mặc thời thượng, thanh lịch cả trên phim lẫn ngoài đời. Mỹ nhân 32 tuổi trông trẻ trung so với tuổi thật nhờ những bản phối dạo phố hiện đại, lối trang điểm trong trẻo.

Tủ đồ du lịch nghỉ dưỡng của nữ diễn viên 32 tuổi phần lớn là những bộ cánh điệu đà, gam màu tươi sáng. “Giao diện” nàng thơ, tươi tắn đời thường của Kim Hye In đối lập với vẻ ngoài sắc sảo, kiêu kỳ trên sóng truyền hình.