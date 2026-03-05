Vì sao khán giả ngỡ ngàng khi Vương Sở Nhiên trở thành "nàng thơ" mới của Dior?

HHTO - Vương Sở Nhiên không phải sao nữ châu Á đầu tiên trở thành Đại sứ thương hiệu của Dior, nhưng cách nhà mốt này giới thiệu cô mới khiến mọi người bất ngờ.

Ngay trước show diễn của Dior tại tuần lễ thời trang Thu Đông Paris vừa diễn ra, nhà mốt nước Pháp đã giới thiệu Vương Sở Nhiên là Đại sứ thương hiệu. Vậy là cư dân mạng còn đang lo lắng khi Địch Lệ Nhiệt Ba không thể có mặt trong sự kiện vì mắc kẹt ở Dubai thì đã xôn xao khi Vương Sở Nhiên trở thành "công chúa mới" của Dior.

Sở dĩ netizen bất ngờ vì trước đó, Vương Sở Nhiên và Dior chưa có mối quan hệ thân thiết. Thường thì các nghệ sĩ sẽ trải qua một thời gian dài hợp tác với nhà mốt, diện đồ của hãng để chụp ảnh, tham gia các sự kiện, làm bạn thân thương hiệu rồi sau đó mới trở thành Đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, Vương Sở Nhiên đã “nhảy cóc”, đi thẳng lên mức cao nhất.

Trước đó, nữ chính phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang là bạn thân thương hiệu của Gucci. Netizen còn đang đồn đoán cô và Gucci sắp kết thúc hợp đồng thì ai mà ngờ nữ diễn viên đã có danh phận mới với Dior. Nhiều người gọi đây là màn bổ nhiệm rất đặc biệt, chứng tỏ Dior rất ưu ái Vương Sở Nhiên.

Không chỉ người hâm mộ Vương Sở Nhiên mà cư dân mạng đều khen Dior rất nhanh tay. Nữ diễn viên vừa tỏa sáng với Còn Ra Thể Thống Gì Nữa và có nhiều dự án hấp dẫn sắp lên sóng là nhà mốt nước Pháp đã tặng ngay danh phận Đại sứ thương hiệu.

Vương Sở Nhiên sở hữu nhan sắc rực rỡ, thần thái thanh nhã yêu kiều rất hợp với phong cách của Dior. Chỉ cần nhìn loạt ảnh nữ diễn viên lộng lẫy kiêu sa trong show thời trang, rồi lại biến hình thành tiểu thư dịu dàng trong buổi dạo phố là đủ thấy Dior đã có lựa chọn đúng đắn.