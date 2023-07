"Celebrity" thắng lớn, nữ chính Park Gyu Young thẳng tiến đến "Squid Game" mùa 2

HHT - Nữ diễn viên Park Gyu Young đã thành công gây ấn tượng với khán giả qua vai nữ chính cá tính trong “Celebrity” (Người Nổi Tiếng). Và đây là mọi điều bạn cần biết về cô gái hứa hẹn sẽ bùng nổ trong “Squid Game” (Trò Chơi Con Mực) mùa 2!

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc về thế giới của những người nổi tiếng trên mạng xã hội Celebrity (Người Nổi Tiếng) đang gây sốt toàn châu Á, lan rộng ra toàn cầu. Phim đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 Top 10 phim truyền hình trên Netflix tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Celebrity xoay quanh cô nàng Seo Ah Ri vốn là tiểu thư nhà giàu, chẳng may nhà phá sản nên trở thành “thường dân” phải bỏ dở đại học, làm nhân viên bán mỹ phẩm tại nhà để kiếm sống. Tình cờ, Seo Ah Ri gặp lại người bạn cũ thời trung học, nay đã trở nên giàu có và nổi tiếng nhờ mạng xã hội. Seo Ah Ri cũng theo đó lập tài khoản mạng xã hội, dấn thân vào con đường thu hút lượng người follow và tăng tương tác để bản thân cũng thành công và nổi tiếng.

Không chỉ là một bộ phim về vẻ hào nhoáng của thế giới các KOL, KOC, Influencer - người có sức ảnh hưởng, Celebrity còn thu hút đông đảo người xem nhờ cài cắm vào các tình tiết kịch tính và lãng mạn. Celebrity vạch ra những mặt tối, những chiêu trò, những ghen ghét đố kị giữa những “người nổi tiếng” trên mạng xã hội với nhau, giữa “người nổi tiếng” với các fan lẫn antifan của họ. Đồng thời, Celebrity cũng cài cắm câu chuyện về gia đình, tình bạn, và dĩ nhiên không thể thiếu sự lãng mạn bằng một chuyện tình cổ tích giữa “hoàng tử” và “Lọ Lem”.

Với vai Seo Ah Ri, nữ diễn viên chính Park Gyu Young đã thành công trong việc chinh phục khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp, phong cách ăn mặc ấn tượng. Nhiều trang phục Park Gyu Young diện trong Celebrity, từ hàng hiệu đến hàng bình dân đều nhận được lời khen từ người xem, thậm chí một số còn học hỏi cách phối đồ từ nhân vật Seo Ah Ri.

Tính cách nhân vật cũng cá tính, thú vị, giúp Park Gyu Young thêm ấn tượng với khán giả. Seo Ah Ri là nhân vật có chính kiến, thẳng thắn, nếu bị chơi xấu sẽ tìm cách “phản công” và luôn nỗ lực tìm ra con đường của chính mình.

Nổi lên với Celebrity, nhưng Park Gyu Young không phải là nữ diễn viên mới. Trước Celebrity, Park Gyu Young đã tham gia nhiều phim từ vai phụ tới vai chính. Một số tựa phim nổi bật trong sự nghiệp của Park Gyu Young có thể kể đến: Romance is A Bonus Book (Lee Jong Suk), Điên Thì Có Sao (Kim Soo Hyun), Sweet Home (Song Kang, Lee Do Hyun), The Devil Judge (Ji Sung, Jin Young), Dali and Cocky Prince (Kim Min Jae)...

Vai nữ phụ trong Điên Thì Có Sao giúp Park Gyu Young gây chú ý với khán giả, từ đó mở rộng phạm vi vai diễn và chủ đề phim ảnh hơn. Cô có thể đóng vai trong sáng, hiền lành, cũng có thể thể hiện các vai cá tính mạnh mẽ rất “ngọt”. Năm 2021, Park Gyu Young giành được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhờ vai nữ chính trong Dali and Cocky Prince, đồng thời nhận được giải Cặp đôi đẹp nhất với Kim Min Jae tại KBS Drama Awards.

Bên ngoài màn ảnh, Park Gyu Young được khán giả nể phục khi có thành tích học tập ấn tượng. Cô theo học trường trung học ngoại ngữ Busan trước khi theo học và tốt nghiệp trường đại học Yonsei danh giá. Khi đó, cô được xuất hiện trong một tạp chí đại học, và nhờ đó mà được đội ngũ tìm kiếm tài năng của JYP Entertainment chú ý đến.

Năm 2016, Park Gyu Young ký hợp đồng với JYP, xuất hiện trong MV Crosswalk của ca sĩ Jo Kwon. Tiếp sau đó, cô tiếp tục đóng một số MV khác như I Like You (Day6), Beautiful Night (Yesung)... Năm 2019, Park Gyu Young rời JYP, gia nhập Saram Entertainment, mở rộng hơn con đường diễn xuất.

Ngoài đời, Park Gyu Young còn là một vũ công ba lê. Cô thường dành thời gian để tập múa, không chỉ là để nuôi dưỡng năng khiếu với môn nghệ thuật này mà múa ba lê còn hỗ trợ cô trong việc duy trì vẻ duyên dáng và tinh tế trên màn ảnh.

Sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của Park Gyu Young hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Sau Celebrity quá “cháy”, Park Gyu Young thẳng tiến vào bộ phim sinh tồn gây sốt toàn cầu Squid Game (Trò Chơi Con Mực) mùa 2; bên cạnh dàn diễn viên toàn "sao" Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Gong Yoo, Im Siwan, Kang Ha Neul…