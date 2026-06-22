Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương chính thức có phần 2, thêm một mỹ nam góp mặt?

HHTO - Bộ phim truyền hình đề tài y khoa ăn khách “Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương” của Netflix sẽ có phần mới. Dàn diễn viên cũ đều quay trở lại. Một mỹ nam đang lên cũng được đồn đoán sẽ góp mặt. Thực hư thế nào?

Mới đây, một số trang thông tin của Hàn Quốc tiết lộ rằng bộ phim truyền hình đề tài y khoa ăn khách trên Netflix Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call) chính thức có phần và phần 3. Phần 2 dự kiến khởi quay vào tháng 10 này.

Các thông tin cũng cho biết rằng đội ngũ sản xuất dự định tiến hành thực hiện cả phần 2 và phần 3 của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương cùng lúc. Phần 2 sẽ có tổng cộng 8 tập phim. Hiện tại, kịch bản của 4 tập thuộc phần 2 đã được hoàn thành. Được biết, ở phần phim mới, Baek Kang Hyuk cùng đội của mình sẽ đi đến các trung tâm chăm sóc chấn thương ở nhiều nơi khác trên khắp Hàn Quốc, như là ở vùng nông thôn, và mang đến nhiều ca cấp cứu mới.

Dàn diễn viên quen thuộc của phần phim đầu tiên sẽ quay trở lại. Theo đó, khán giả sẽ được gặp lại (ít nhất là) các nhân vật sau đây: Joo Ji Hoon - vai bác sĩ thiên tài và “mỏ hỗn” Baek Kang Hyuk, Choo Young Woo - bác sĩ “Hậu Môn”, hay còn có biệt danh khác là “Số Một” Yang Jae Won, Ha Young - nữ y tá “Xã Hội Đen”, Jeong Jae Kwang - bác sĩ gây mê nội trú năm tư bí ẩn Park Gyeong Won…

Dĩ nhiên, ngoài bộ tứ trên, các nhân vật mới với những diễn viên mới sẽ được thêm vào trong mỗi tập phim. Có tin đồn rằng mỹ nam đang lên của màn ảnh xứ Kim chi Kim Jae Won (The Art Of Sarah, Yumi’s Cells 3) cũng sẽ tham gia Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương phần mới. Ở mùa đầu tiên, Kim Jae Won đã xuất hiện với vai trò cameo (khách mời), một bác sĩ có ý muốn gia nhập Trung tâm chăm sóc chấn thương và rất có tiềm năng trở thành “Số Hai” - bác sĩ “nô lệ” thứ hai của Baek Kang Hyuk.

Kim Jae Won làm cameo trong phần 1.

Tuy truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin nhưng Netflix vẫn chưa chính thức xác nhận Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương sẽ có phần 2 và phần 3. Một nguồn tin từ Netflix cho biết: “Chúng tôi đang tích cực đàm phán để sản xuất các phần tiếp theo của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, nhưng hiện tại chưa có gì được xác nhận”.

Dù vậy, khả năng thông tin này chính xác là rất cao. Từ tháng 9 năm ngoái vốn đã có tin hành lang xôn xao rằng Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương sẽ có hẳn hai phần mới. Nay thông tin ấy lại tiếp tục xuất hiện, còn cập nhật thêm rằng kịch bản đã hoàn thành được 4 tập. Nhiều khán giả tin chắc rằng Netflix chỉ đang đợi một thời điểm “chín muồi” hơn rồi mới xác nhận mà thôi.

Về phần thông tin Kim Jae Won sẽ là “lính mới” gia nhập đội của bác sĩ Baek Kang Hyuk, chưa có nguồn tin đáng tin cậy nào có thể trông đợi điều này sẽ thành sự thật. Phần lớn đây chỉ là “điều ước” của nhiều khán giả dựa vào sức hút mạnh mẽ của Kim Jae Won dạo gần đây, và mối liên kết của anh với Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương phần 1. Tuy nhiên, chuyện gì cũng đều có thể, biết đâu nhà sản xuất của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương sẽ "hô biến" nguyện vọng của fan thành sự thật.

Dựa trên webtoon nổi tiếng, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương lấy bối cảnh ở Hàn Quốc đang có một cuộc khủng hoảng y khoa khi bệnh nhân gặp tình trạng nghiêm trọng, cần cấp cứu nhưng bệnh viện lại không chịu tiếp nhận, hoặc chậm trễ bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu bệnh nhân. Baek Kang Hyuk - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài với kinh nghiệm “thực chiến” trên chiến trường, đã đảm nhận vực dậy một đội chăm sóc chấn thương của một bệnh viện, cứu sống nhiều bệnh nhân cũng như góp phần thay đổi cách hoạt động của y tế Hàn Quốc.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call) phần đầu gồm có 8 tập. Tất cả đều đã có mặt trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Vỗ tay! Vỗ tay!!! Vỗ tayyyyyyyyyy!!!”

“Tuyệt vời! Vô cùng tuyệt vời!!!”

“Sẵn sàng chào đón sự trở lại của vị bác sĩ “mỏ hỗn” nhất Hàn Quốc cùng “nô lệ Số Một” của anh ta, kakaka.”

“Phần 1 đã khiến tôi căng thẳng tột độ rồi, xem tập nào tôi cũng hồi hộp tim đập bùm bụp bình bịch. Không thể chờ đợi để được xem họ còn làm tôi thót tim đến mức nào nữa. Tháng 10 ơi, tới nhanh lên!”

“Cả dàn diễn viên cũ đều trở lại à? Số dzách! Nếu có thêm Kim Jae Won thì càng hay. Phần 1 đã nhá hàng cậu ấy là “Số Hai” mà nhỉ.”

“Phần 2! Phần 2! Kim Jae Won! Kim Jae Won!”

“Tôi vừa mới hào hứng phấn khích kịch trần về việc Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương có phần mới, nhưng rồi lại đọc thấy rằng Netflix vẫn chưa xác nhận… Ủa có khi nào mừng hụt không?”

“Chúng ta đã biết kế hoạch này từ năm ngoái rồi. Giờ kịch bản đã xong 4 tập. Việc Netflix chính thức xác nhận chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bà con cứ an tâm.”

“Phim này tôi cũng thích, nhưng gần đây Joo Ji Hoon cứ đóng phim hiện đại mãi, bao giờ tôi mới được xem Kingdom 3?”