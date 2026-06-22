Những khoảnh khắc xem là mê của Yoojun - nhóc tì hot nhất "phố Threads" lúc này

HHTO - Nếu TXT là lý do khiến khán giả bấm xem "TXT's Parenting Diary", thì em bé Yoojun là nhân tốt "hút fan" kéo thêm người xem (là non-fan) cho chương trình. Cậu nhóc nói chưa sõi nhưng có "cơ địa viral", tạo ra hàng loạt khoảnh khắc đáng yêu khiến cả TXT lẫn dân mạng tan chảy.

Ra mắt từ đầu tháng 5/2026, TXT's Parenting Diary (Nhật ký phụ huynh của TXT) là phiên bản làm mới của chương trình đình đám g.o.d's Parenting Diary từng gây sốt tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước. Trong chương trình, các thành viên sẽ cùng chăm sóc em bé Yoojun.

Ban đầu, Yoojun từng bật khóc khi phải gặp cùng lúc 5 người chú xa lạ, còn TXT cũng liên tục rơi vào cảnh "bất lực toàn tập" vì chưa có kinh nghiệm chăm trẻ 24/24h. Thế nhưng qua từng tập phát sóng, Yoojun dần mở lòng hơn với các chú. Cậu bé dần chủ động nắm tay, đòi bế... Những tương tác ngày càng tự nhiên giữa Yoojun và TXT nhanh chóng trở thành loạt khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong chương trình, Yeonjun từng là "chú ghẻ" ở những tập đầu khi Yoojun nhất quyết cự tuyệt dù nam idol luôn muốn gần gũi, bồng bế cậu nhóc. Nhưng chỉ ít ngày, anh lại trở thành một trong những thành viên gắn kết nhất với Yoojun. Khoảnh khắc Yoojun chủ động cụng đầu, nắm tay Yeonjun khiến netizen như muốn tan chảy vì vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu.

Một trong những khoảnh khắc "đánh cắp trái tim" dân mạng đầu tiên của Yoojun phải kể đến đoạn cắt triệu view khi ngồi khóc trên xe. Vì quá mệt, TXT đã ngủ thiếp đi trên xe, Yoojun buồn chán vì không có ai chơi cùng. Cậu nhóc có vẻ hơi tủi thân nên đã mếu khóc, nhưng chỉ âm thầm rơi nước mắt quay mặt đi, không la hét hay quấy rầy giấc ngủ của các chú. Netizen "ôm tim" vì độ ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Yoojun.

Khoảnh khắc khác cho thấy sự ngoan ngoãn của Yoojun là khi em lỡ làm đổ hộp đồ ăn kèm nhưng chủ động xếp lại ngay ngắn rồi mới rời đi.

Yoojun "tí hin" đáng yêu cạnh Huening Kai.

Một số netizen hài hước bình luận rằng chương trình đang vô tình trở thành phương pháp thúc đẩy "tăng tỷ lệ sinh" hiệu quả nhất hiện nay bởi những khoảnh khắc đáng yêu của Yoojun khiến ai cũng muốn có một em bé "dưỡng thê" như vậy ở bên. Trong khi đó, nhiều khán giả khác lại dành lời khen cho cách TXT chăm sóc em bé cũng như sự chân thành mà các thành viên thể hiện xuyên suốt chương trình.

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Yoojun cũng có lúc khóc quấy đòi cưng nựng. Và khi "đạt được mục đích", cậu nhóc liền im bặt. Khoảnh khắc Yeonjun giả vờ khóc nhại theo, Yoojun cũng "rơi vào trầm tư" khiến dân mạng bật cười: "Như thể nhóc con này cũng thấy phiền khi thấy chú khóc ấy".

Một trong những điểm khiến dân mạng "đổ rầm" ở Yoojun là khả năng mukbang cực đỉnh. Nhóc tì thích ăn bánh gạo, nên khi "cơn thèm" lên, vì chưa biết nói, Yoojun lũn cũn bước đi dắt tay từng chú đến nơi cất bánh để nhờ lấy giúp.

Biểu cảm nhướn mày khi ăn được món ngon của Yoojun khiến khán giả cười thích thú vì "trưởng thành quá rồi"!

"Yoojun hoạt hình" khi há miệng nhướn người ra hiệu chú cho thêm đồ ăn.

Mỗi khi Yoojun cười là lại làm khán giả xao xuyến.

Không chỉ cười xinh, em còn biết nháy mắt nữa đó!

Yoojun dần được MOA (tên fandom của TXT) yêu mến như một "em út đặc biệt" của nhóm. Từ khoảnh khắc được bắt gặp tại đài truyền hình trong ngày TXT ghi hình cho đến lần xuất hiện trên sân khấu âm nhạc để chúc mừng chiến thắng của nhóm, Yoojun đều nhận được những tràng cổ vũ đầy nhiệt tình của các fan.

Khi được các MOA gọi tên, Yoojun đã vui vẻ lại gần và cúi chào các anh chị.

Người hâm mộ không ngừng cổ vũ khi Yoojun xuất hiện để mừng chiến thắng sân khấu âm nhạc của TXT.

TXT's Parenting Diary ban đầu dự kiến gồm 10 tập, tuy nhiên nhờ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả, chương trình đã được nhà sản xuất quyết định gia hạn thêm 2 tập, nâng tổng số lượng phát sóng lên 12 tập. Tập mới sẽ ra mắt vào lúc 9h (giờ Việt Nam) thứ Sáu hàng tuần.