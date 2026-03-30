"Chàng thơ" HIEUTHUHAI "phục thù" thành công với style bèo nhún từng bị chê

HHTO - Trang phục biểu diễn phối bèo nhún từng khiến HIEUTHUHAI bị chê "thảm họa". Nam rapper có màn "phục thù" ấn tượng, "xuất thần" trong show diễn mới nhất.

Tâm điểm của Mega Concert - Đại Ngàn Chạm Biển Xanh tại Gia Lai cuối tuần qua gọi tên HIEUTHUHAI. Ngay khi bước ra sân khấu, "Anh Trai" gây thương nhớ với kiểu tóc rũ, đánh rối nhẹ mang dáng vẻ nổi loạn của giới rapper.

Điểm sáng của tạo hình nằm ở mẫu áo khoác kỵ binh Hussar Jacket - thiết kế đang được "hồi sinh" tích cực trên sàn runway của các nhà mốt lớn mùa này. Mẫu áo khoác quân đội cứng cáp, sắc nét được phối cùng sơ mi kẻ sọc bèo nhún mang đậm hơi thở lãng mạn. HIEUTHUHAI kết hợp cùng mẫu quần âu ống rộng với đường ly cách điệu lạ mắt, tạo hiệu ứng kéo dài chân.

Ê-kíp của nam rapper được khen ngợi nhờ tư duy phối đồ tiến bộ.

Tại concert Anh Trai "Say Hi" ở Mỹ hồi tháng 7/2025, HIEUTHUHAI từng thử kiểu dáng áo bèo nhún tương tự. Khi ấy, bộ trang phục nhận phản ứng trái chiều, bị đánh giá là "sến súa", "thảm họa" vì kết hợp chất liệu xuyên thấu tạo cảm giác nặng nề, phản cảm.

Trong lần trở lại này, chi tiết bèo nhún điệu đà được xử lý gọn gàng, tiết chế. Chúng trở thành điểm nhấn cân bằng với mẫu áo khoác mạnh mẽ, thay vì là điểm sáng lấn át. Lối stylling trang sức, phụ kiện tối giản và bảng màu chủ đạo xám - xanh - trắng cũng được xem là bước tiến rõ rệt trong gu thẩm mỹ của ê-kíp stylist.

Từ giai đoạn tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 1, đội ngũ tạo hình của HIEUTHUHAI nhận nhiều phản ứng trái chiều vì phong độ kém ổn định. Sau nhiều bản phối "khó hiểu", cộng đồng người hâm mộ của anh thừa nhận nhiều lần rơi vào cảnh “nơm nớp lo sợ mỗi lần HIEUTHUHAI đi diễn”.

Màn "phục thù" thuyết phục của HIEUTHUHAI tại sự kiện mới nhất được cho là tín hiệu đáng mừng cho thấy ê-kíp có sự điều chỉnh, lắng nghe ý kiến khán giả theo hướng tích cực. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến concert Anh Trai "Say Hi" mùa 1 D-9, fan hy vọng HIEUTHUHAI tiếp tục duy trì phong độ này.

Khán giả cho biết mong đợi thần thượng thử sức với phong cách mới nhưng vẫn cân bằng được "chất riêng", sự tinh tế cho mỗi diện mạo.