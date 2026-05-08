Chỉ cần đổi thẻ trong năm 2026, 3 năm sinh này có thể dùng Căn cước trọn đời

HHTO - Không chỉ là quy định bắt buộc về cấp đổi theo độ tuổi, Luật Căn cước 2023 còn mở ra cơ chế linh hoạt giúp một số công dân chỉ cần làm thẻ một lần nhưng có thể sử dụng vĩnh viễn. Đáng chú ý, trong năm 2026, ba nhóm người sinh năm này sẽ thuộc diện được hưởng lợi nếu thực hiện cấp đổi đúng thời điểm.

Cơ chế “lệch mốc” giúp kéo dài thời hạn sử dụng thẻ

Theo Luật Căn cước 2023, công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước tại các mốc tuổi quan trọng gồm 14, 25, 40 và 60 nhằm đảm bảo thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế linh hoạt mà luật cho phép. Nếu công dân thực hiện cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi nói trên, thẻ mới sẽ được kéo dài thời hạn sử dụng đến mốc kế tiếp, thay vì phải đổi lại ngay khi đến tuổi.

Đặc biệt, tại mốc 60 tuổi - mốc cuối cùng trong chu kỳ cấp đổi thẻ Căn cước, nếu công dân làm thẻ khi đã từ đủ 58 tuổi trở lên thì thẻ căn cước đó sẽ có giá trị sử dụng không thời hạn. Đây chính là cơ sở để nhiều người có thể đổi thẻ và sử dụng trọn đời.

Áp dụng vào năm 2026, những người sinh năm 1966, 1967 và 1968 lần lượt bước sang tuổi 60, 59 và 58. Nếu thực hiện cấp đổi thẻ trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 31/12/2026, các trường hợp này sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị vĩnh viễn.

Đẩy mạnh làm thẻ trực tuyến qua VNeID

Cùng với quy định mới, quy trình cấp đổi thẻ cũng được số hóa mạnh mẽ. Thông qua ứng dụng VNeID, công dân có thể thực hiện các bước cấp, đổi thẻ ngay tại nhà.

Người dân chỉ cần đăng nhập, kiểm tra thông tin cá nhân đã được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lựa chọn thủ tục cấp mới hoặc cấp đổi, sau đó đặt lịch hẹn theo thời gian phù hợp. Nhờ đó, khi đến cơ quan công an, quy trình chỉ còn lại các bước thu nhận sinh trắc học như chụp ảnh, lăn tay, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Ngoài ra, các trường hợp mất thẻ, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến, giảm việc đi lại nhiều lần như trước.

Nhiều nhóm tuổi bắt buộc phải đổi thẻ trong năm 2026

Bên cạnh nhóm được hưởng lợi từ chính sách “đổi một lần dùng trọn đời”, năm 2026 cũng là thời điểm nhiều công dân đến hạn cấp đổi thẻ theo quy định.

Cụ thể, người sinh năm 2001 sẽ đủ 25 tuổi, người sinh năm 1986 đủ 40 tuổi, người sinh năm 1966 đủ 60 tuổi. Ngoài ra, những người sinh năm 2012 bước sang tuổi 14 cũng cần thực hiện cấp thẻ lần đầu nếu chưa được cấp.

Việc không đổi thẻ đúng hạn không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể gây ra nhiều bất tiện trong thực tế. Khi thẻ hết hiệu lực, các giao dịch như ngân hàng, xác thực thông tin cá nhân hoặc sử dụng dịch vụ công trực tuyến có thể bị gián đoạn. Đồng thời, tài khoản định danh điện tử liên kết cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, người dân cần chủ động theo dõi thời hạn sử dụng thẻ căn cước, tận dụng các quy định có lợi nhưng vẫn đảm bảo thực hiện cấp đổi đúng thời điểm để tránh phát sinh rủi ro.