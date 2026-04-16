Làm thế nào để nhận biết thuê bao di động đã xác thực thông qua VNeID?

HHTO - Người dùng có thể tự kiểm tra số điện thoại của mình đã được xác thực hay chưa thông qua ứng dụng VNeID để tránh bị khóa SIM sau ngày 15/4. Đây là cách nhanh, chính xác và cần thiết trong bối cảnh quản lý thuê bao ngày càng chặt chẽ.

Hiện nay, VNeID cho phép người dân tra cứu trạng thái xác thực thuê bao dựa trên dữ liệu đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống nhà mạng.

Để kiểm tra, người dùng thực hiện lần lượt các bước: Mở ứng dụng VNeID, chọn mục “Ví giấy tờ”, nhấn vào “Số điện thoại” và xác thực bằng mã PIN, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt.

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị kết quả ngay trên màn hình. Trường hợp số điện thoại xuất hiện kèm trạng thái đã xác nhận hoặc đã tích hợp, điều đó đồng nghĩa thuê bao đã được xác thực chính chủ. Ngược lại, nếu không có thông tin hoặc chưa có trạng thái xác nhận, người dùng cần thực hiện bổ sung để hoàn tất.

Bên cạnh đó, nếu VNeID chưa kịp tích hợp thuê bao di động của bạn ở mục "Số điện thoại", bạn có thể kiểm tra phần thông tin này ở "Căn cước điện tử", nếu thuê bao di động của bạn hiện lên ở phần này nghĩa là số điện thoại đã được cập nhật thành công.

Ngoài việc kiểm tra một số cụ thể, người dùng cũng có thể xem toàn bộ các số điện thoại đứng tên mình tại đây, qua đó kiểm soát thông tin cá nhân tốt hơn.

Trong bối cảnh các quy định về chuẩn hóa thông tin thuê bao đang được siết chặt, những số điện thoại chưa xác thực hoặc có dữ liệu không trùng khớp có thể bị hạn chế, thậm chí ngừng cung cấp dịch vụ sau ngày 15/4.

Vì vậy, việc chủ động kiểm tra trên VNeID là cần thiết để đảm bảo thuê bao hợp lệ, tránh ảnh hưởng đến liên lạc cũng như các giao dịch quan trọng.