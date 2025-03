"Chị đẹp" Dương Hoàng Yến mắc căn bệnh từng gây ám ảnh cho nhiều nghệ sĩ

HHT - Bữa tiệc âm nhạc tại concert Anh Trai "Say Hi" D-5 mang đến nhiều bất ngờ: "Bao Lời Con Chưa Nói" tạo khoảng lặng xúc động với 200 bức ảnh khán giả và bố mẹ; Best 5 RHYDER, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD "thay màu" nhạc mới.