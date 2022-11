Chị đẹp Song Hye Kyo tung ảnh sinh nhật tuổi 41 chất ngút ngàn

HHT - Thường thì dịp sinh nhật ai cũng đầu tư diện mạo đẹp nhất để mừng tuổi mới bên người thân, bạn bè. Riêng "chị đẹp" Song Hye Kyo đăng ảnh sinh nhật vô cùng đơn giản nhưng vì sao ai cũng muốn ngắm?

Được hội bạn thân Hyo Joo, Hee Seo và Shin Hyun Ji tổ chức cho buổi tiệc sinh nhật đơn giản ấm cúng, Song Hye Kyo chụp ảnh với bánh kem mừng tuổi 41 nhưng lại khiến fan mê say. Đại minh tinh châu Á tinh tế và sang trọng ngay từ bức ảnh sinh nhật nhìn vô cùng giản dị.

Trên trang Instagram cá nhân, Song Hye Kyo đã chia sẻ và cảm ơn những lời chúc fan dành cho mình. Cô chia sẻ rằng mình đang sống những ngày "hạnh phúc và lành mạnh". Trong khi nhiều phụ nữ ở độ tuổi của Song Hye Kyo đầu tư váy áo cầu kỳ, trang điểm và phô trương sự lộng lẫy giàu có, nữ diễn viên lại toát lên thần thái viên mãn trong hình ảnh tối giản, áo cổ lọ trơn, quần jeans và buổi tiệc với những người bạn thật sự.

Gần đây, nữ minh tinh rất ít khi cập nhật mạng xã hội, chủ yếu cô chỉ xuất hiện vì công việc hoặc trong ảnh chụp cùng cún cưng. Sự tinh tế và thanh lịch của Song Hye Kyo không chỉ đến từ những thương hiệu cao cấp đắt tiền mà cô làm đại diện, mà đến từ trong suy nghĩ. Cô đang có những điều mà bất kỳ ai cũng ao ước: Sự nghiệp giữ vững phong độ, những người bạn yêu thương mình thật lòng, và tất nhiên là một phong cách rất riêng, rất Song Hye Kyo.

Đó chính là lý do vì sao người ta luôn gọi Song Hye Kyo là "tường thành nhan sắc", không phải vì cô trẻ mãi không già, mà ở cô khái niệm đẹp là sự thanh lịch, sang trọng và hài hòa, là kinh nghiệm và bản lĩnh. Cho nên phụ nữ quả thật có thể đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào, và sức mạnh của khí chất quả là không đùa được. Song Hye Kyo nằm trong top nữ diễn viên nhận thù lao cao nhất Hàn Quốc, với 200 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình.

Hiện Song Hye Kyo đang tập trung cho dự án phim sắp ra mắt - The Glory. Phim The Glory về đề tài báo thù nên khán giả cũng tò mò chờ đợi phải chăng sẽ có một hình ảnh Song Hye Kyo rất mới. Trong phim, cô vào vai Moon Dong Eun - từng bị bạo hành học đường nên ấp ủ kế hoạch trả thù bằng việc trở thành giáo viên. Những năm gần đây, tuy vẫn là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu cao cấp, những vai diễn của Song Hye Kyo gần đây không có cú đột phá nào đáng kể, nên The Glory được kỳ vọng là vai diễn khẳng định lại đẳng cấp diễn xuất của cô. Hơn nữa bộ phim này đánh dấu sự tái hợp giữa cô và Kim Eun Sook - biên kịch của Hậu duệ Mặt Trời nên rất có lý do để chờ đợi.