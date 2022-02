Chỉ đóng vai phụ nhưng vì sao Doãn Quốc Đam là người vất vả nhất phim "Phố Trong Làng"?

HHT - Tại họp báo diễn ra vào chiều nay 16/2, Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Ng. (sinh năm 2003, quê Bình Định) là do tự tử. Phía cơ quan công an cũng cho biết, trong balo của nam sinh viên chứa vật thể nặng 10 kg.