Chi Pu gác lại việc kinh doanh ở Thượng Hải, thừa nhận gặp phải khó khăn này

HHTO - Chi Pu cho biết cô đã dừng hoạt động kinh doanh tại Thượng Hải vì gặp phải một khó khăn, sẽ dành toàn bộ quỹ thời gian cho các dự án nghệ thuật trong năm nay tại quê nhà.

Trên trang cá nhân, Chi Pu cho biết cô vừa gác lại hoạt động kinh doanh quán phở tại Thượng Hải sau gần 3 năm thành lập và gắn bó. Nữ ca sĩ cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần cổ phần cho một công ty đối tác. Chi Pu tiết lộ quyết định được đưa ra sau khi cô cân nhắc kỹ nhiều yếu tố, trong đó thừa nhận bản thân gặp phải một khó khăn. "Với lịch trình công việc ngày càng dày đặc và khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, Chi không còn có thể thường xuyên sang Thượng Hải để trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ vận hành như trước" - nữ ca sĩ thông tin.

Sau thành công tại Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023, Chi Pu tận dụng cơ hội lan tỏa ẩm thực Việt tại đất nước tỉ dân.

Một chặng đường lan tỏa hình ảnh, ẩm thực văn hóa Việt trong chuyến đi cùng Tỷ Tỷ Đạp Gió khép lại, Chi Pu khiến khán giả có phần tiếc nuối nhưng vẫn ủng hộ, sẵn sàng tiếp sức những bước đi mới của cô. "Một kỷ niệm đẹp, luôn mong chờ và ủng hộ hành trình tiếp theo của Chi", "Hy vọng hành trình tiếp theo của Chi sẽ rực rỡ hơn nữa",... - khán giả nhắn gửi đến chủ nhân hit Từ Hôm Nay. Cùng với đó, đại diện của nữ nghệ sĩ cho biết, trong năm 2026, Chi Pu sẽ dồn toàn bộ tâm huyết cho các dự án nghệ thuật cá nhân và hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo tại công ty giải trí do cô sáng lập.

Chi Pu dành nhiều thời gian bên bạn bè, đồng nghiệp.

Trong gần ba tháng đầu năm, Chi Pu đã khởi động nhiều dự án lan tỏa hình ảnh như làm đại sứ thương hiệu, đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí. Người đẹp sinh 1993 xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang L'OFFICIEL Vietnam hồi tháng 1.

Đến tháng 3, Chi Pu trở thành một trong ba chủ nhân trên bìa tạp chí Marie Claire Việt Nam, cùng Hồ Ngọc Hà và Tóc Tiên. Tại đây, Chi Pu thể hiện hình ảnh "thần tiên thủ thỉ" - một người phụ nữ quyến rũ ngọt ngào nhưng vẫn toát lên nét cá tính, mạnh mẽ. Khán giả chờ đợi giọng ca Đóa Hoa Hồng sẽ có một năm hoạt động năng nổ, "phi nước đại" trên cả lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang.