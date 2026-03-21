Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy tái hợp sau hơn 23 năm kể từ "Mỗi người một nơi"

HHTO - Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy chính thức tái hợp trong ca khúc "Chốn tim mình nương náu". Cặp đôi thanh xuân của thế hệ 8X, 9X mang đến một bản ballad đầy hoài niệm.

Chốn tim mình nương náu là ca khúc Hoa lời Việt, có tựa đề gốc là Thẩm viên ngoại. Bản Việt do nhạc sĩ Mai Fin viết lời, là tiếng lòng của những người từng yêu hết mình nhưng lại để sự cố chấp chia cắt.

Màn tái hợp lần này của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy như một món quà âm nhạc gợi nhiều kỉ niệm đối với người hâm mộ 8X - 9X. Cách đây 23 năm, cả hai từng tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc với bản hit Mỗi người một nơi. Cả hai chọn ra mắt Chốn tim mình nương náu như dấu mốc cho hành trình âm nhạc và tình bạn lâu năm.

Ban đầu cặp sao không dự định quay MV, chỉ hát live band sân khấu rồi dựng thành clip để đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng sau đó, Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy quyết định dành một ngày đi quay hình cho bài hát tại một bối cảnh ở TP.HCM.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: “Trong thời gian qua mọi người có thể thấy Ưng Hoàng Phúc và Thu Thuỷ dành nhiều thời gian cho nhau. Cả hai không chỉ hát chung trong nhiều show mà hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ, thân thiết với nhau. Đó là một tình bạn, tình anh em rất đẹp trong mắt cả hai”.

Ngay trong ngày quay MV Chốn tim mình nương náu, Kim Cương - bà xã Ưng Hoàng Phúc, Kin Nguyễn - chồng của Thu Thuỷ, cũng có mặt túc trực toàn thời gian để chăm chút, động viên tinh thần cho nửa kia của mình.

Với sự kết hợp lần này, Ưng Hoàng Phúc - Thu Thuỷ dự định xuất hiện cùng nhau nhiều hơn trong thời gian tới. Cặp song ca hy vọng Chốn tim mình nương náu sẽ sớm trở nên quen thuộc với khán giả, như những bản nhạc họ từng kết hợp trong suốt 23 năm qua như Mỗi người một nơi, Trở về, Anh không muốn bất công với em...

Ưng Hoàng Phúc từng được xem là hiện tượng âm nhạc những năm 2000 với nhiều bản hit đình đám như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi"... Hiện tại, anh vẫn hoạt động âm nhạc chăm chỉ, liên tục ra mắt sản phẩm mới.

Thu Thủy từng hoạt động trong 2 nhóm nhạc đình đám Mây Trắng và H.A.T. Khi theo đuổi sự nghiệp solo, nữ ca sĩ sở hữu loạt hit Sao em vẫn yêu, Lời chia tay dễ nói thế sao anh, Microphone... Những năm gần đây Thu Thủy chuyển hướng kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng tham gia các chương trình phù hợp.