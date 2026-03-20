Võ Điền Gia Huy được khen diễn xuất ấn tượng trong "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay"

HHTO - Chỉ mới xem những tập đầu của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, khán giả đã dành những lời khen ngợi cho Võ Điền Gia Huy và càng thấy tiếc khi anh không tham gia phim Thỏ Ơi!!.

Trong phim Thỏ Ơi!!, đạo diễn Trấn Thành vốn định dành vai Kim cho Võ Điền Gia Huy, vì nam diễn viên vướng dự án khác nên Trấn Thành phải đảm nhiệm luôn nhân vật này. Và khi xem Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, khán giả lại càng thấy cả ngoại hình lẫn diễn xuất của Võ Điền Gia Huy rất hợp với kiểu chàng trai si tình như Kim.

Võ Điền Gia Huy đóng vai thứ chính trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, là chàng công tử nhà giàu học giỏi tên Triệu Phú đã nảy sinh tình cảm với cô bạn cùng lớp Thanh Tâm. Nhưng mọi chuyện chưa đi đến đâu thì hai người đã xa cách và mãi 10 năm sau mới gặp lại trong hoàn cảnh éo le.

Vì bị gia đình ép kết hôn với một cô gái mình không yêu, Triệu Phú giả vờ bị thương nặng sau tai nạn, không thể đi lại bình thường, phải ngồi xe lăn và cần người chăm sóc. Chẳng ngờ cô hộ lý được gia đình Triệu Phú thuê về lại chính là Thanh Tâm. Triệu Phú nhanh chóng tìm cách chinh phục “bạch nguyệt quang”, nhưng Thanh Tâm đâu dễ gì mở lòng, nhất là khi hoàn cảnh hai người quá khác biệt.

Ở những tập đầu, phim kể về quá khứ khi hai nhân vật chính còn là học sinh. Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đều nhập vai rất ngọt dù đã ngấp nghé tuổi 30. Hai người không hề bị cảm giác cố cưa sừng làm nghé, tỏ ra nhí nhảnh. Đặc biệt Võ Điền Gia Huy trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng đi cùng với nụ cười trẻ thơ, ánh mắt ngọt ngào đúng chuẩn “nam thần ngôn tình” khiến bao khán giả liêu xiêu.

Nhiều người công nhận Võ Điền Gia Huy không chỉ sở hữu visual mỹ nam mà còn có biểu cảm linh hoạt, khi cần trẻ trung, thư sinh là diễn ra được ngay hình tượng chàng nam sinh ấm áp dễ thương. Nhưng xem Tử Chiến Trên Không, anh lại trở thành kẻ phản diện khó lường.