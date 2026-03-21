Anh trai buitruonglinh nói gì khi giá vé Live Concert được nhận xét quá rẻ?

Sau khi công bố tổ chức Live Concert đầu tiên mang tên Từng Ngày, buitruonglinh trở thành đề tài xôn xao trên mạng xã hội. Câu chuyện về giá vé tiếp tục được khán giả bàn luận, nhưng lần này là vì con số được cho là khá rẻ của nam ca sĩ. Về giá vé đêm diễn, buitruonglinh đã có những chia sẻ chính thức đến khán giả.

Trên livestream gần đây, buitruonglinh khẳng định anh không thấy giá vé Live Concert của mình rẻ. "Giá cao nhất là gần 2 triệu đồng. Với các bạn theo dõi tôi vốn là học sinh - sinh viên thì số tiền ấy không hề nhỏ. Tôi cũng đã dặn ekip là giá vé vừa vừa thôi để mọi người có thể đến", nam ca sĩ bày tỏ.

Ngoài ra, chủ nhân ca khúc Giờ Thì còn chia sẻ mục tiêu thực hiện Live Concert Từng Ngày không phải để kiếm tiền, mà là "kiếm người hát bè", tức lấp đầy ghế để được nghe khán giả hát cùng anh. Anh cũng khẳng định bản thân nói riêng và các Anh trai khác nói chung không làm Fan Meeting hay Listening Party để kiếm tiền. "Với tôi, không lỗ đã là hạnh phúc. Kiếm tiền, làm việc chăm chỉ tôi sẽ thực hiện ở nơi khác chứ không phải từ các bạn (PV: khán giả đi xem Live Concert)".

buitruonglinh chia sẻ về giá vé Live Concert. Nguồn: @btroisaocuabuitruonglinh

Theo thông tin công khai trên trang chính thức của buitruonglinh, Live Concert Từng Ngày có giá vé rẻ nhất là 499.000 VND (với các phúc lợi như photocard ngẫu nhiên, thẻ đeo, khăn bandana...), và cao nhất là 1.999.000 VND với thêm nhiều phúc lợi khác như tham dự soundcheck, gặp gỡ và chụp ảnh cùng buitruonglinh. Qua đó, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là con số khá phải chăng so với mặt bằng chung các Live Concert cá nhân hiện nay, thậm chí nếu được đặt lên bàn cân với cả Fan Meeting.



Giá vé Live Concert của buitruonglinh.

Nhiều khán giả dành lời khen với mức giá vé hợp lý, đặc biệt với đối tượng khán giả trẻ vốn yêu thích buitruonglinh kể từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Một số còn đùa rằng họ sẵn sàng "dư sức" chi trả nhiều hơn nhưng lại không thể tham gia vì ở tỉnh thành khác, và hy vọng nam ca sĩ có thể sớm tổ chức thêm nhiều đêm diễn nữa.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn đột phá của buitruonglinh.

Trong năm 2025, buitruonglinh có những thành tích ấn tượng với album phòng thu Từng Ngày Như Mãi Mãi được yêu thích, cùng ngôi vị Á quân trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Anh cũng góp mặt trong cả 2 đêm concert vừa qua của chương trình, mang đến những màn trình diễn đặc sắc cùng các anh em. Bên cạnh đó, màn hợp tác đặc biệt của anh trong ca khúc Người Đầu Tiên của Em xinh Juky San gây sốt, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam và hạng 2 cao nhất theo Làn Sóng Xanh.