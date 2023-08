Chỉ qua một câu nói, Á hậu Minh Kiên tiết lộ nỗi lo lắng giống hệt Hoa hậu Đỗ Thị Hà

HHT - Bang California (Mỹ) đã bị ngập ở nhiều nơi do ảnh hưởng của bão Hilary - cơn bão đầu tiên đổ bộ bang này trong 84 năm. Không những vậy, trong khi trời đang mưa to do ảnh hưởng của bão thì một trận động đất 5,1 độ lại xảy ra, khiến người dân càng sợ hãi. Trận động đất này có liên quan gì đến bão Hilary không?