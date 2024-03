“Chicken Nugget” của Kim Yoo Jung bị chỉ trích vì không tôn trọng Hoàng gia Ả Rập Saudi

HHT - Sở hữu dàn diễn viên chất lượng và một cốt truyện đầy hứa hẹn, đáng tiếc “Chicken Nugget” lại không thành công như kỳ vọng. Phim cũng vấp phải những tranh cãi khi nhắc đến Hoàng gia Ả Rập Saudi ở một tình tiết được cho là không phù hợp, thiếu tôn trọng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Chicken Nugget (Gà Nugget) phát sóng trên Netflix gây chú ý bởi phim khai thác một đề tài độc đáo chưa từng có. Chuyện phim kể về một cô gái vô tình bước vào một cái máy kỳ lạ và cô liền biến thành một viên gà nugget. Bố cô và chàng trai thầm thích cô hốt hoảng, liền tìm cách biến cô trở lại thành người.

Mặc dù sở hữu cốt truyện độc đáo, dàn diễn viên từ chính đến cameo đều nổi tiếng như: Ryu Seung Ryong (Điều Kỳ Diệu Phòng Giam Số 7, Moving, Nghề Siêu Khó), Ahn Jae Hong (Fight For My Way, Mask Girl), Kim Yoo Jung (Mây Họa Ánh Trăng, My Demon), Jung Ho Yeon (Squid Game), Jin Young (The Devil Judge, Yumi’s Cells)... nhưng Chicken Nugget không đạt được thành công như kỳ vọng. Phim thu hút lượng lớn người xem và bàn tán, nhưng chủ yếu là vì nội dung quá độc lạ. Sau khi xem, khán giả phân cực rõ rệt, một số cho rằng bộ phim mới mẻ và hài hước theo cách riêng, một số lại nhận xét rằng phim quá ngớ ngẩn và thật phí thời gian để xem.

Bên cạnh đó, Chicken Nugget cũng gây tranh cãi khi một tình tiết trong phim có nhắc đến Hoàng gia Ả Rập Saudi. Cụ thể, trong tập cuối cùng, lúc này Ko Baek Joong (Ahn Jae Hong) đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, sử dụng nghệ danh Quần Vàng. Sau biến cố xảy ra với người con gái anh thầm yêu, Ko Baek Joong đã quyết theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình, và cùng lúc đó đợi ngày Choi Min Ah (Kim Yoo Jung) trở lại thành người.

Vì là một ca sĩ nổi tiếng, các chuyến lưu diễn của Quần Vàng thu hút rất đông người hâm mộ. Thậm chí có cả fan Trung Đông sang tận Hàn Quốc để xem concert do các nước Trung Đông không có tên trên bản đồ lưu diễn của Quần Vàng. Lúc này, trợ lý riêng nói với Quần Vàng rằng Hoàng gia Ả Rập Saudi xin hai vé cho vợ chồng Thái tử tới xem. Quần Vàng liền nói: “Thời buổi này còn có người xin xỏ thế?”. Khi trợ lý giải thích thêm lý do, Quần Vàng mới nói: “Cho họ ghế A đi”.

Đoạn phim này rất ngắn nhưng đã đủ khiến khán giả Ả Rập Saudi nói riêng và các nước Trung Đông nói chung tức giận. Họ chỉ trích tình tiết này đã coi thường Hoàng gia Ả Rập Saudi, khi biên kịch khiến họ phải đi xin vé xem concert thay vì mua vé, đồng thời cũng xúc phạm văn hóa và chính trị của nước họ. Kết quả, Chicken Nugget bị phản ứng dữ dội ở nền tảng quốc tế, thể hiện rõ nhất trên trang IMDb khi phim bị chấm số điểm siêu thấp, chỉ có 4,9 điểm.

Trước những tranh cãi, đạo diễn của Chicken Nugget đã giải thích rằng khi anh viết kịch bản, các thành viên Hoàng gia Ả Rập Saudi đang đến thăm Hàn Quốc, sự hiện diện của họ đã truyền cảm hứng để anh đưa cảnh này vào phim. “Ý định của tôi là để minh họa rằng Quần Vàng đã đạt được sự công nhận toàn cầu, đến mức ngay cả những nhân vật quyền lực như thành viên hoàng gia cũng phải tìm vé concert để xem anh ấy biểu diễn.” Đạo diễn nói rằng bộ phim là hư cấu và anh không có ý định bôi xấu Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm nguội được dư luận, thay vào đó càng khiến khán giả nổi giận. Bởi dù là bộ phim hư cấu nhưng tên quốc gia, địa danh lại có thật và nó được nhắc đến rất rõ ràng trong cảnh phim. Không chỉ có khán giả quốc tế, ngay cả khán giả Hàn Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại khi phim truyền hình Hàn Quốc tiếp tục đề cập đến các nền văn hóa khác một cách thiếu tinh tế. Họ bình luận rằng nếu phim nước ngoài làm sai về văn hóa Hàn Quốc, khán giả xứ kim chi cũng sẽ phản ứng giống như thế này mà thôi.