Choi Hee Jin - "cô mèo" Heavenly Ever After từng là nữ phụ kiêu kỳ "át vía" vai chính

HHT - Xuất hiện trong tập 2 của "Heavenly Ever After" (Đẹp Hơn Cả Thiên Đường), nữ diễn viên trẻ Choi Hee Jin được nhiều khán giả truy tìm "in tư" nhờ màn hóa thân ấn tượng.

Heavenly Ever After đang là một trong những bộ phim Hàn gây chú ý trong thời gian gần đây. Trong tập 2 vừa lên sóng, phân cảnh bà Lee Hae Sook (do Kim Hye Ja đóng) hội ngộ mèo cưng Sonya trên thiên đường đã khiến cư dân mạng "rụng tim". Chú mèo đen năm xưa nay hiện thân thành một cô gái trẻ trung, kiêu kỳ nhưng vẫn mang theo phần ký ức với người chủ cũ.

Với lối diễn xuất tự nhiên cùng biểu cảm dỗi hờn, cử chỉ uyển chuyển như mang "linh hồn mèo", thông tin về nữ diễn viên Choi Hee Jin nhanh chóng được nhiều người "truy tìm".

Choi Hee Jin sinh năm 1996, là con một trong gia đình. Cô tốt nghiệp ngành Diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Sở hữu gương mặt xinh xắn và chiều cao 1m61, cô từng là người mẫu ảnh hợp tác với nhiều nhãn hàng trước khi chính thức ra mắt với tư cách diễn viên.

Năm 2018, Choi Hee Jin bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua web-drama Flower Ever After, Hide and Seek và phim điện ảnh đầu tay The Whispering. Cùng năm, cô cũng xuất hiện trong quảng cáo của Kakao Melon và MV Bored của MIND U kết hợp với CHEEZE.

Dù sau đó chủ yếu đảm nhận vai phụ, Choi Hee Jin vẫn ghi dấu với lối diễn xuất đa dạng qua nhiều kiểu nhân vật. Năm 2019, web-drama The Best Ending - phần ngoại truyện của Flower Ever After giúp Hee Jin nhận thêm nhiều chú ý. Trong phim, Choi Hee Jin đảm nhận vai chính Go Min Chae, trải qua chuyện tình đầy thử thách với Choi Woong (Jung Gun Joo). Bộ phim nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ và được xem là một trong những web-drama ấn tượng của Playlist.

Kể từ đó, nữ diễn viên Choi Hee Jin tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau như The Girl on a Bulldozer, I Want to Know Your Parents, Snowdrop, Behind Your Touch, Strong Girl Nam Soon... Mỗi vai diễn của cô đều thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong cách diễn xuất và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Trước vai "nàng mèo" của Heavenly Ever After, Choi Hee Jin cũng từng gây sốt với nét đỏng đảnh, kiêu kỳ trong The Impossible Heir. Nhân vật Kang Hui Ju của cô được yêu mến, thậm chí có phần lấn lướt nhân vật chính Hong Suzu (Na Hye Won) do tính cách thú vị, nhất quán hơn, đặc biệt là gu ăn mặc "ngập mùi tiền", sang hết nấc.

Qua trang Instagram cá nhân, Choi Hee Jin thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Gu thời trang của cô được đánh giá là đơn giản nhưng thời thượng. Khán giả càng nhìn càng mê nét sắc sảo, khí chất cuốn hút từ đôi mắt mèo to tròn của cô.

Với nhan sắc nổi bật và kỹ năng tốt, Choi Hee Jin được kỳ vọng sẽ là cái tên sáng trong tương lai của màn ảnh Hàn Quốc.